L'oeuvre "Star Wars: Women of the Galaxy" (30 euros) Crédits : Star Wars | Date :

publié le 07/12/2018 à 20:02

Embarquez dans le Faucon Millenium pour les fêtes de fin d'année ! Si les fans Star Wars doivent patienter jusqu'au 19 décembre 2019 avant la sortie de l'épisode 9, ils pourront être satisfaits pour Noël 2018.



Après la sortie dans les salles de Star Wars 8 et son immense succès, Disney et Star Wars ont dévoilé toute une série de jeux et d'objets de collection, venus d'une galaxie très très lointaine. Pour des soirées d'hiver sous un plaid (et réaliser le marathon Star Wars), RTL Super a sélectionné le coffret ultime de la saga, sans oublier l'édition spéciale des Dernier Jedi.

Pour des cadeaux plus insolites, vous pouvez sélectionner le livre de recettes de la Cantina, en référence à la célèbre Cantina de Mos Eisley (épisode 4) où se rencontrent pour la première fois Han Solo et Luke Skywalker.

