Disneyland Paris s'agrandit. Le célèbre parc d'attractions situé à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) ouvrira trois nouveaux espaces à partir de 2025. Dans un entretien accordé au Parisien, David Wilson, vice-président Walt Disney Imagineering de Disneyland Paris, donne plus de détails sur les nouvelles zones dédiées aux univers de Star Wars, La Reine des neiges et des Avengers.



Pour Disney, le but est de profiter de la popularité des trois franchises [depuis sa sortie en 1977, la saga Star Wars a rapporté plus de 28 milliards de dollars (24 milliard d'euros) avec ses produits dérivés et ses places de cinéma, ndlr] et élargir son public dans ses parcs à thèmes. "Normalement, vous entrez dans l’univers d’une franchise en arrivant dans l’attraction dédiée. Avec ces trois nouvelles thématiques, le visiteur sera plongé dans les mondes Marvel, Star Wars ou La Reine des neiges dès son arrivée dans chaque zone", a précisé David Wilson au Parisien.

Le chantier sera mis en route en 2019. Le plan d’expansion représente l’un des développements les plus ambitieux de toute l’histoire de Disneyland Paris depuis son ouverture en 1992. Il traduit l'engagement sur le long terme de The Walt Disney Company à faire de la destination la vitrine de la marque Disney en Europe.

Le parc aux grandes oreilles qui compte 16.000 salariés souhaite créer de nouveaux emplois d'ici l'ouverture de ses nouvelles zones. Lors de l'ouverture en 2014 de l'attraction Ratatouille, Disneyland Paris avait recruté pas moins de 300 personnes. D'importantes retombées financières sont également attendues pour l'agglomération du Val-d'Europe.