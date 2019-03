"Avengers 4" : les 7 révélations de la nouvelle bande-annonce d'"Endgame"

publié le 14/03/2019 à 21:33

Une toute nouvelle bande-annonce et l'affiche officielle du quatrième volet d'Avengers ont été dévoilées ce jeudi 14 mars 2019 par les Studios Marvel. Naturellement, il s'agit du film (avec l'épisode finale de la nouvelle trilogie Star Wars) le plus attendu de l'année et des centaines de milliers d'internautes se sont jetés sur ces nouvelles images.



En moins de trois minutes, il est impossible de connaître exactement ce qu'il va se passer dans ce film qui s'annonce comme le plus long du Marvel Cinematic Universe (MCU). Marvel et Disney n'aiment pas mettre trop d'indices ou une compilation des meilleures scènes dans ses bandes-annonces. Cela gâcherait le plaisir des spectateurs.

Malgré tout, nous pouvons tout de même tirer quelques enseignements et développer certaines théories grâce à ces nouvelles scènes RTL Super s'est donc efforcé à décortiquer ce nouveau trailer pour tenter d'y voir plus clair.

1- Le message de Tony Stark à Pepper Potts

Cette nouvelle bande-annonce commence avec le message que Tony Stark enregistre dans son casque d'Iron Man. Un message destiné à sa compagne Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) restée sur Terre au début d'Infinity War. "On dirait que c'était il y a plus de mille ans..., commence Iron Man à la dérive dans un vaisseau spatial après son échec face à Thanos. Je me suis battu pour sortir de ce trou, pour devenir Iron Man, pour me rendre compte que je t'aimais... Je sais que j'avais dit que je ne te ferai plus de surprises, mais j'espérais vraiment m'en sortir une dernière fois".



Tony Stark pense à ce moment-là qu'il ne reverra jamais sa femme. On ne sait pas exactement si c'est parce qu'il pense que son vaisseau ne l’emmènera jamais jusqu'à la Terre ou s'il croît que Pepper a été, elle aussi, vaporisée par la Décimation, mais la première théorie semble la plus probable.

2- Convaincre Ronin

Une grande partie de la bande-annonce de Endgame est consacré à Hawkeye joué par l'acteur Jeremy Renner. Celui qui était l'archer-en-chef des Avengers était le grand absent d'Infinity War. Il semble faire son grand retour avec de nombreuses scènes d'action. On peut le voir en train d'entraîner sa fille à tirer à l'arc et nous le découvrons aussi sous les traits de Ronin dans les rues de Tokyo.



C'est Black Widow qui va à sa rencontre. Sans doute essaye-t-elle de convaincre cet homme qui a changé de rentrer au bercail pour lutter contre Thanos et venger les Avengers tombés après la Décimation. On peut aussi imaginer que la scène où sa fille tire à l'arc est la scène où Hawkeye voit toute sa famille disparaître. Ces disparitions pourraient avoir plongé l'homme dans un cycle de dépression et de violence le menant à prendre une nouvelle identité : Ronin.



Les talents de diplomate de Natasha semblent fonctionner à merveille puisque Ronin accepte de retrouver les Avengers. On peut le voir attraper son bras, discuter avec ses anciens camarades et marcher avec l'équipe de héros à la fin du trailer.

3- Tony Stark revient sur Terre

C'est la bonne nouvelle de cette bande-annonce : Tony Stark est vivant. Malgré son message fataliste, il ne meurt pas dans l'espace, seul et désespéré dans son vaisseau. On peut le voir clairement de retour sur Terre, marcher aux côtés de Black Widow et Captain America dans de nouveaux uniformes blancs et rouges.



Naturellement, ça ne veut pas dire qu'il survivra à Endgame et l'éventuelle confrontation finale avec Thanos. On constate dans la construction scénaristique du MCU que la page des anciens héros (et anciens acteurs) semble se tourner. Mais les fans de Robert Downey JR. peuvent se réjouir : il leur restera au moins un bon gros film pour profiter du style (et des sarcasmes) toujours impeccable de Tony Stark.

4- Deux équipes d'Avengers

Comme dans Infinity War, notre équipe de héros devrait se diviser en plusieurs petites escouades pour combattre leur ennemi commun. Dans la scène où les Avengers marchent ensemble au ralenti, on reconnaît sept héros : Ronin/Hawkeye, War Machine, Ant-Man, Iron Man, Black Widow, Nebula et Captain America.



Une équipe forte et redoutable... mais parfaitement incomplète. Hulk par exemple n'apparaît à aucun moment et son alter-ego Bruce Banner n'a droit qu'à quelques secondes de présence. De la bande-annonce, nous savons aussi que Thor et sa hache fabuleuse est de la partie, Rocket aussi (on le voit même combattre poster sur l'armure de War Machine) et il y a la nouvelle recrue (appelée à l'aide dans la scène post-générique d'Infinity War) : Carol Danvers, alias Captain Marvel.



Plusieurs possibilités : ces trois héros attendent les autres dans le vaisseaux ou ils sont ensemble ailleurs pour exécuter une autre partie du plan contre Thanos. Thor et Captain Marvel sont probablement les deux personnages les plus puissants du MCU et des Avengers. On imagine donc qu'une mission très périlleuse les attend. On peut d'ailleurs imaginer un petit concours de puissance entre les deux héros. Le Dieu du Tonnerre a toujours eu un petit faible pour les comparaisons du genre.

5- Nebula en furie

C'est sans doute l'un des personnages qu'il faudra surveiller de près. Dans les comics, Nebula est celle qui arrive à subtiliser le gant de l'Infini à son père adoptif Thanos. On la voit se battre de façon enragée entre deux scènes d'action mettant en valeur Thor et Hawkeye (qui n'a pas abandonné son arc complètement).



Elle est au milieu d'un paysage désolé avec de nombreuses flammes et des débris. L'atmosphère orangée laisse penser qu'elle serait sur une autre planète mais la scène est bien trop courte pour en tirer des conclusions.



Son expression faciale et son cri laisse penser qu'elle se trouve face à l'homme qui a tué sa sœur Gamora et celui qui l'a torturé toute sa vie : Thanos.

6- Flash-back ou pierre de la Réalité ?

Différentes scènes des précédents films du MCU ont été réutilisées dans cette bande-annonce. Elles montrent les débuts de Tony Stark lorsqu'il a essayé sa première armure volante, Steve Rodgers avant qu'il ne devienne Captain America, de Thor pendant le règne de son père Odin et des extraits de la Décimation. Mais les images ont été modifiées : les séquences sont en noir et blanc mais les détails rouges ont conservées leurs couleurs.



Ces flash-back sont-ils simplement présents pour la bande-annonce et ce détail n'est-il qu'esthétique ? Ou ces scènes seront-elles dans Avengers: Endgame pour une raison ou une autre ? Beaucoup de rumeurs évoquaient la possibilité de voyages temporels (même si Natasha Romanoff explique clairement dans ce trailer qu'"aucun d'eux ne peuvent revenir en arrière") et que certains héros pourraient voyager dans leurs souvenirs grâce à la pierre de l'Âme. On voit en effet Thanos discuter avec une jeune version de Gamora dans Infinty War et il est difficile de savoir s'il s'agit d'une vision ou d'un monde parallèle.



Toujours est-il que cette couleur rouge dominante et persistante est le même rouge que l'Éther de la pierre de la Réalité. Pourrait-il s'agir de visions provenant de cette pierre de l'Infini ?

7- Le symbole des Avengers se reconstruit

C'est sans doute le détail le plus imperceptible et il serait facile de passer à côté. Lors de l'apparition du grand "A" et du titre Avengers: Endgame à la fin des trailers, on peut remarquer un effet de recomposition. Le logo de nos super-héros préférés, détruit et en ruine, voit diverses particules reprendre leurs places d'origine pour reconstruire le "A" pulvérisé.



Faut-il y voir le signe d'une simple reconstruction symbolique du groupe des Avengers, comme montré dans cette bande-annonce, avec les survivants ? Ou peut-on espérer un retour en arrière, une annulation de la Décimation ? Il faudra attendre avril pour en avoir le cœur net.