publié le 29/10/2019 à 13:50

Le souhait des fans de l'Arrowverse a été entendu. Une série consacrée à Superman (Tyler Hoechlin) et Loïs Lane (Elizabeth Tulloch) est en préparation pour la chaîne américaine CW, qui diffuse les principales séries DC Comics d'Arrow à Supergirl, sans oublier Batwoman.

Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, ont fait leurs premiers pas dans Supergirl (en 2016), centrée sur Kara, la cousine de Superman, et le crossover Elseworlds (en 2018), réunissant tous les personnages des séries DC Comics dans plusieurs épisodes. Todd Helbing, l'ancien showrunner de Flash sera le producteur exécutif de Superman & Loïs Lane, avec Greg Berlanti (Arrow, Flash, Supergirl), Sarah Schechter (Black Lightning, Batwoman) et Geoff Johns (Justice League, Batman V Superman, Aquaman). Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été communiquée.

Si le projet abouti, ce sera la troisième série consacrée au célèbre couple de Metropolis et du Daily Planet après Adventures of Superman (1952-1958), Loïs et Clark: Les nouvelles aventures de Superman avec Teri Hatcher et Dean Cain (1993-1997).