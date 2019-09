Tom Welling ("Smallville") va reprendre son rôle de Superman à la télévision

publié le 20/09/2019 à 16:17

Trois Superman pour le prix d'un ! La série de la chaîne américaine CW, Crisis on Infinite Earths, tirée de l'univers des comics DC (dont la très populaire série télé Arrow), va accueillir un nouveau Clark Kent d'exception. D’après les informations de nos confrères américains du magazine Entertainment Weekly, l'acteur Tom Welling va rejoindre le cast de cette série qui rassemble les super-héros de ce qu'il convient d'appeler le "Arrowverse".

L'acteur, qui a incarné Clark Kent dans la série Smallville, va retrouver le personnage qui l'a rendu célèbre. On connaît encore peu de détails sur la façon dont ce troisième Superman va être intégré à Crisis on Infinite Earths, mais le scénario devrait expliquer ce qu'il s'est passé dans la vie du super-héros depuis la fin de Smallville.

"Depuis huit ans, Arrow repose sur les fondations établies par Smallville, il n'y aurait pas d'Arrow et d'Arrowverse sans Smallville, a expliqué le producteur du crossover, Marc Guggenheim. Quand nous avons commencé à réfléchir à Crisis on Infinite Earths, notre priorité absolue était que Tom [Welling] reprenne son rôle de Clark Kent, donc nous sommes plus que ravis de ce retour !"

Les acteurs Tyler Hoechlin et Brandon Routh, qui incarnent eux aussi Superman dans l'Arrowverse et DC's Legends of Tomorrow's, se joindront à Tom Welling et aux autres super-héros de séries comme The Flash, Supergirl ou Batwoman pour une réunion au sommet qui durera 5 heures. Depuis la fin de Smallville, Tom Welling est apparu dans des séries comme Parkland et tout récemment dans la série de Netflix Lucifer.