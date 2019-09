publié le 10/09/2019 à 21:00

Quel est l'avenir d'Henry Cavill en tant que Superman ? Pour le moment, les fans ont peu d'informations sur le sujet. Il y a un an, le média américain The Hollywood Reporter affirmait que l'acteur allait raccrocher son costume bleu et rouge. Cependant, Warner Bros n'a jamais confirmé ce départ, Henry Cavill non plus.

Ce qui n'empêche pas les fans de réfléchir à son potentiel successeur. Et un nom revient souvent sur les forums et réseaux sociaux : Tyler Hoechlin (Teen Wolf), qui incarne Superman dans la série Supergirl depuis la saison 2 et l'Arrowverse, le crossover des séries DC-CW.

Interviewé par le média américain Comic Book, Tyler Hoechlin a répondu à la rumeur l'annonçant comme le prochain Superman du DCEU [Univers cinématographique DC] : "Je n'étais pas au courant [de la rumeur]. C'est très très flatteur. J'apprécie le soutien des fans". Un début de réponse vague qui se précise un peu plus dans la suite de sa déclaration : "Qui sait ? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce monde". La suite, au prochain épisode ?