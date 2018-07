publié le 29/05/2017 à 18:22

Le Girl Power n'a jamais été aussi intense chez DC Comics. Deux semaines avant la sortie du film Wonder Woman, le premier dédié à la super-héroïne, les actrices de Supergirl, la série centrée sur la cousine de Superman, ont réalisé une vidéo hommage. On y retrouve Kara (Melissa Benoist), sa sœur terrienne Alex (Chyler Leigh), la présidente Olivia Marsdin (Lynda Carter, Wonder Woman dans la série) et la reine des Daxamites (Teri Hatcher, ex-Loïs Lane) dans un des bars de National City, fréquenté par la cousine de Superman.



Supergirl laisse sa tenue au vestiaire pour enfiler les bottes et les bracelets de Wonder Woman sur un remix de These Boots Are Made for Walkin' de Nancy Sinatra. Les trois autres figures féminines fortes de Supergirl rejoignent l'héroïne, avec une entrée très solennelle. Mentons relevés, tenues impeccables, Kara, Alex, Olivia et Rhea forment un quatuor de choc, fidèle à l'une des valeurs portées par la série : la solidarité féminine.

L'hommage se termine par un gros plan sur les nouvelles chaussures de Kara : les mêmes portées par Wonder Woman (Gal Gadot) dans le film de Patty Jenkins. La jeune femme explique qu"une amie lui a prêté" avec un petit sourire. Un hommage inattendu mais très réussi, qui se termine avec un court extrait de Wonder Woman (sortie prévue le 5 juin 2017) où l'Amazone combat des soldats allemands.