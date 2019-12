publié le 02/12/2019 à 16:26

Qu'est-ce qui définit un super-héros ? Ses pouvoirs, son costume ou ses aventures dans les comics ? La question a de quoi créer des débats dans les communautés de fans Marvel et DC Comics.

Alors que le public attend impatiemment de découvrir Robert Pattinson sous le masque de Batman, l'acteur a un avis bien tranché sur le sujet . Selon, lui, le Chevalier Noir n'est pas un super-héros, tout simplement parce qu'il n'a pas de "super-pouvoirs", comme il le confie dans un entretien pour le média américain Today. Et lorsque le journaliste lui demande comment peut-on classer les super-héros, voici ce que l'ancien vampire répond : "C'est bizarre, je rechigne toujours [à répondre à cette question]. Je suis du genre : 'Cela ne compte pas, car vous devez avoir des super-pouvoirs pour être un super-héros". Aux fans de se faire leur avis sur la question.

Bruce Wayne n'a effectivement pas de super-pouvoirs, mais un compte en banque bien rempli qui lui permet d'avoir les gadgets les plus efficaces, sans parler de sa forme physique et son costume aussi fascinant que redoutable.

Si on se base sur les propos de Robert Pattinson, cela voudrait dire que Tony Stark, Black Widow, Black Panther et Catwoman ne sont pas des super-héros, puisqu'il n'ont pas de super-pouvoirs, mais de super aptitudes : agilité, génie scientifique, excellence aux combats rapprochés. Pour Black Panther, sans l'herbe magique du Wakanda, il est un monarque protégé par un costume en vibranium. Pour autant, ils et elle accomplissent des prouesses sans super-pouvoirs et on sauvé l'univers à maintes reprises.

Alors, un super-héros est-il seulement défini par ses pouvoirs ou la valeur de son courage et de ses actes ? Vous avez 4 heures pour cette épreuve du Bac RTL Super.