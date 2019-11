publié le 28/11/2019 à 12:59

Le futur du MCU [Univers cinématrographique Marvel] commence à se dessiner. La Phaqe 5 débutera le 18 février 2022 avec Black Panther 2, suite des aventures tant attendue de T'Challa (Chadwick Boseman), Shuri (Letitia Wright), Ramonda (Angela Basset), Okoye (Danai Gurira) et Nakia (Lupita Nyong'o).

Si on ignore encore le scénario de Black Panther 2, écrit et réalisé par Ryan Coogler (Black Panther, Fruitvale Station), le bloggeur américain Charles Murphy prétend détenir une information en or. Selon lui, Black Panther 2 permettrait d'introduire Docteur Fatalis dans le MCU. Ennemi juré des Quatre Fantastiques, il était incarné au cinéma par Julian McMahon (Les 4 Fantastiques, Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'argent) et Toby Kebbell (reboot des 4 Fantastiques).

Génie scientifique, mégalo, le Docteur Fatalis est l'un des êtres les plus intelligents de l'univers Marvel. Il possède des connaissances en arts occultes appris auprès de moines tibétains, et il peut, entre autres, lancer des rafales d'énergie et invoquer des hordes de créatures démoniaques.

Docteur Fatalis serait l'un des méchants de Black Panther 2, selon une "source fiable" de Charles Murphy. "Apparemment, Victor Von Doom va commencer à élargir son empire, conquérir des régions d'Afrique et entrer en conflit avec le Wakanda et Black Panther", précise le blogueur. Un information pas si farfelue, puisque dans les comics Black Panther le Docteur Fatalis se sont souvent affrontés.

Black Panther contre le Docteur Fatalis dans le comics Crédit : Marvel Comics

Un premier pas vers l'arrivée des Quatre Fantastiques

Si cette information est vraie, les Quatre Fantastiques arriveraient donc dans la Phase 5 du MCU. En effet, Docteur Fatalis étant leur pire ennemi, on peut très bien imaginer une arrivée de la super-team au Wakanda pour prêter main forte à Black Panther. Les Quatre Fantastiques arriveraient donc au cinéma vers 2022. On pourrait ensuite les retrouver dans l'un des sept films de la Phase 5, dont les titres n'ont pas encore été révélés au grand public.