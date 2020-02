publié le 11/02/2020 à 16:02

Quelques jours après sa sortie américaine, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn change de titre. Un fait inédit pour un film en cours d'exploitation, comme le rapporte le média américain Screen Rant.

Ce nouveau film DC Comics, centré sur Harley Quinn (Margot Robbie), sa rupture avec le Joker, son émancipation et sa rencontre avec de nouvelles héroïnes : Renée Montoya (Rosie Perez), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Cassandra Cain (Ella Jay Basco), n'a pas eu le succès escompté Outre-Atlantique. Il enregistre en effet "le pire démarrage pour un film DC de la décennie", avec 33 millions de dollars lors du week-end de sa sortie. Les studios espéraient une recette d'au moins 50 millions de dollars.

Un "bide", qui s'explique selon Screen Rant parce que les spectateurs et les spectatrices ne sont pas attirés par ce "Birds of Prey", qu'ils ou elles ne connaissent pas. C'est un groupe d'héroïnes apparues dans les comics en 1996, et qui ne parle donc pas à tous les fans. Le nom d'Harley Quinn est plus attirant, comme en a conclu le studio.

Cet échec commercial a donc poussé le studio Warner Bros à changer le titre du film. Désormais, il apparaît sous le nom de Harley Quinn : Birds of Prey. Un changement pour que les spectateurs et les spectatrices voient en premier le nom de l'héroïne DC Comics. Pour le moment, le titre a été modifié sur les sites des chaînes de cinéma Regal et AMC. Warner Bros a confirmé à Screen Rant qu'une demande a été faite pour que le titre change aussi sur les affiches du film dans les cinémas.

So AMC had an issue with fitting #BirdsOfPrey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn into their app. Well. Not anymore. pic.twitter.com/mQJrbZulol — Stitch Kingdom (@stitchkingdom) February 10, 2020

Le titre va-t-il aussi changer en France ?

Contacté par nos confrères d'Allociné, Warner Bros France a indiqué que le titre du film en France ne changerait pas et reste donc : Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Cependant, on remarque que le mot "émancipation" n'a pas été retenu dans le titre français, et c'est bien dommage, car c'est presque toute l'histoire de ce nouveau film DC déjanté et bariolé.