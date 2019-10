Une lettre d'Amérique : les super-héros sont-ils les dieux de l'Amérique ?

publié le 22/10/2019 à 07:15

Joker, qui vient de sortir dans les salles, est la plus grosse sortie pour un mois d’octobre. Et alors qu’Avengers Endgame est devenu cet été le film le plus rentable de l’Histoire, force est de constater que les Wonder Woman, Superman, Batman et autres Black Panther ont durablement investi l’imaginaire américain, au point de devenir une véritable mythologie.

Depuis le ComicCon de New York, grande messe annuelle des amateurs de comics, des BD et des films de super-héros, Philippe Corbé revient sur l’attachement des Américains pour ces personnages de fictions, dont certains sont devenus des modèles, voire des symboles de revendications communautaires.

L’histoire de l’Amérique se confondrait même avec ces super-héros. Dans les années 1930, Superman défendait les plus faibles opprimés par les Nazis. Pendant la Guerre Froide Captain America pourfendait, lui, les communistes. Et si les super-héros étaient les dieux de l'Amérique ?

