Marvel a dévoilé de nouveaux posters consacrés aux personnages d'Avengers : Infinity War. 22 au total, tous illuminés par un néon violet, que l'on a déjà aperçu sur d'autres affiches du film des frères Russo et qui rappelle la couleur de la peau du titan Thanos. Super-vilain de l'écurie Marvel, les fans pourront enfin en savoir plus sur ce personnage redoutable, apparu pour la première fois dans l'une des scènes post-génériques d'Avengers.





Black Panther, sa sœur Shuri, Thor, Iron Man, Captain America, les Gardiens de la Galaxie. Les héros et héroïnes du casting sont de nouveau sublimés dans cette série de posters. Il ne manque plus q'un seul personnage, comme d'habitude depuis la promotion d'Avengers : Infinity War : Hawkeye incarné par Jeremy Renner. Le mystère continue d'entourer l'archer proche de Black Widow et vu pour la dernière fois dans Captain America : Civil War.