George Clooney et Musée Grévin dans La Curiosité

George Clooney et son César d'honneur en 2017

publié le 23/11/2017 à 13:00

Première partie : Portrait de George Clooney

Il est acteur, réalisateur, producteur, c'est l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, mais qui est vraiment George Clooney? Réponse avec la journaliste Maelle Brun…





à lire : George Clooney, une ambition secrète publié aux éditions du Moment



George Clooney, une ambition secrète

Deuxième partie : Les coulisses du Musée Grévin

C'est une consécration d'avoir sa statue au musée Grévin, mais qui décide des personnalités honorées ? Pourquoi la statue de Jean-Paul Gaultier a disparu ? Et celle de Cyril Hanouna pourquoi dort-elle depuis 2 ans dans l’atelier ?



Et au fait, savez-vous qui est le prochain à y entrer ? c'est un scoop que vont nous révéler la journaliste Chloé Belleret du Parisien week-end en partenariat avec RTL et avec Véronique Berecz, directrice des relations publiques du Musée Grévin.



L'article Le Musée Grévin au delà des ressemblances est à lire dans le Parisien Week-End à paraître demain.



Le Parisien Week-end