publié le 25/04/2018 à 07:23

La communauté Marvel est en émoi. Depuis le premier Iron Man, il y a 10 ans, les fans attendent de découvrir Avengers : Infinity War. Le premier film Marvel qui réuni dans une même aventure les super-héros et héroïnes de l'univers de la Maison des Idées.



En salles ce 25 avril, Avengers Infinity War est déjà un phénomène. Non seulement pour son casting impressionnant (22 personnages) que pour sa tension dramatique. En effet, pour ce 19e long-métrage, les héros et héroïnes vont devoir affronter Thanos, la plus grande menace de l'univers Marvel.

Et si certain(e)s néophytes n'ont pas encore été touché(e)s par l’engouement des fans Marvel autour du film, ils et elles peuvent tout de même avoir envie de regarder Infinity War. Mais, cela est-il vraiment possible sans avoir vu un seul des 18 films précédents ? L'équipe de RTL Super vous éclaire sans spoilers.

Oui, car les personnages se présentent comme pour la première fois

N'y allons pas par quatre-chemins. Les néophytes peuvent regarder Avengers : Infinity War. Les frères Russo, qui réalisent le film, signent une histoire dense, mais compréhensible. Au fur et à mesure de l'intrigue, les protagonistes expliquent les enjeux du combat contre le titan Thanos et l'importance des 6 Pierres de l'Infini, des objets très puissants qu'on découvre dans les autres films. Et c'est normal, puisque c'est la première fois que les héros et héroïnes vont se rencontrer.



Chacun se présente, vous allez ainsi découvrir Tony Stark/Iron Man, l'un des fondateurs de la super-team des Avengers, ou encore les Gardiens de la Galaxie, une équipe d'antihéros complètement loufoques.

Oui, grâce à une intrigue fluide

Une fois les présentations faites, chacun raconte les différents combats qu'il a mené dans les précédents films. Ces moments leur servent ainsi qu'à vous à assembler le puzzle puisque tout ce que les fans ont pu voir depuis Iron Man en 2008, mène à Avengers : Infinity War. Chaque attaque extra-terrestre contre la Terre, chaque super-vilain était liés de près ou de loin à Thanos (le grand bonhomme violet sur les affiches).



Vous retrouverez "les bases" d'un film de cette catégorie, même s'il est un peu réducteur de dire que tous les héros et les héroïnes du film sont des gentils et Thanos, un méchant. Mais, vous avez l'idée générale : tous unis contre ce dernier. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un contenu indigeste. L'humour, qui fait l'un des succès des films Marvel, vous aidera à entrer dans cette univers, tout comme les performances des acteurs et des actrices.

Mais, vous ne saisirez pas toutes les références

Là encore, nous n'allons pas vous mentir. Si vous n'avez pas vu les autres films Marvel, vous saisirez 60% de l'intrigue d'Avengers : Infinity War. Vous aurez le principal, mais il sera difficile de comprendre certaines références. Par exemple, lorsqu'Iron Man évoque son traumatisme de l'attaque de New-York (vue dans Avengers) ou qu'il ne peut pas appeler Steve Rogers / Captain America à cause de la scission des Avengers dans Captain America : Civil War.

Des moments importants dans les précédentes histoires, mais qui n'empêchent pas encore une fois d'apprécier Avengers : Infinity War. Au contraire, cela pourrait vous donner envie de vous lancer dans l'aventure, afin de développer vos connaissances et d'entrer dans un univers, qui n'a pas fini de vous surprendre.