Disney et LucasFilm commencent à mettre les bouchées doubles pour le prochain Star Wars. Une semaine après la sortie d'une première bande-annonce pour Solo : A Star Wars Story, le réalisateur Ron Howard s'exprime enfin sur le sujet. Il faut dire que les fans ne cachent pas leurs inquiétudes à quatre mois de la sortie du spin-off consacré à la jeunesse d'Han Solo. Dans un entretien accordé au très renseigné Entertaiment Weekly, Ron Howard se confie donc sur son manque de communication autour du film, après avoir remplacé les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, renvoyés pour "visions créatrices différentes".



" Je n'ai pas vraiment envie de m'expliquer [sur les reshoots]. Je ne veux pas être précis sur ce sujet, parce que, encore une fois, je n'ai pas envie que cela ai de l'importance pour les fans. Je comprends pourquoi vous me demandez ceci, mais sachez que toutes les personnes qui sont impliquées dans le film y ont mis beaucoup d'amour. Je pense que les spectateurs vont ressentir cet amour et cette excitation en découvrant le film", explique Ron Howard.

Une façon d'éluder la question que beaucoup se pose : a-t-il beaucoup modifié la version du film de Phil Lord et Chris Miller, renvoyés quatre mois après le début du tournage... Il faudra s'armer de patience avant d'en savoir plus.