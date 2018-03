publié le 28/04/2016 à 17:53

Il y a une bonne dizaine de super-héros dans Captain America : Civil War. Mais celui qui attire le plus l'attention, c'est Spider-Man. L'homme-araignée est très populaire et c'est surtout un personnage phare de l'univers Marvel en BD. C'est l'un des meilleurs amis de Daredevil et il est très proche d'Iron Man. Il apparaît d'ailleurs dans le comics Civil War.



Au cinéma, les droits du personnage appartenaient à Sony jusqu'en février 2015. Par conséquent, les studios Marvel n'avaient pas le droit de l'utiliser dans l'univers des Avengers. Mais maintenant, la Maison des Idées a pleine licence pour exploiter tout le potentiel du personnage et le faire interagir avec d'autres super-héros. Son apparition dans Civil War est clairement une réussite. Attention, l'article contient des spoilers mineurs sur le film.



Un rôle important qui est une bonne surprise

Avant le film, une question restait sur toutes les lèvres : Spider-Man fera-t-il un simple caméo ou aura-t-il le droit à une plus longue apparition ? Beaucoup supposaient que le tisseur de toile ne serait que brièvement à l'écran, à cause du nombre de super-héros déjà impliqués dans l'histoire. Finalement, le rôle du super-héros est étonnamment développé. Et il apparaît à la fois en Peter Parker et en Spider-Man. En quelques plans, sa personnalité est rapidement - et brillamment - saisie.

Un Spider-Man fidèle au comics et aux dessins animés

C'est peut-être le plus important : le personnage ressemble à celui que connaissent les lecteurs de comics. Déjà au niveau du costume, fini les textures compliquées et sophistiquées des précédentes versions. Le nouvel habit de l'homme-araignée est beaucoup plus épuré (trop, diront certains) mais forcément plus fidèle à la version BD et dessin animé. Les réalisateurs et le jeune acteur Tom Holland ont également visé juste sur la personnalité du super-héros. Il est jeune, avec un sacré sens de l'humour, il est admiratif de ses pairs super-héros plus âgés tout en étant sarcastique et bavard pendant les combats.

Pas d'oncle Ben

Civil War fait le bon choix d'éluder l'"origin story" (la mort de l'oncle Ben, la découverte de ses pouvoirs) pour montrer un Peter Parker déjà pleinement impliqué dans ses activités de super-héros. Tant mieux : après le film de Sam Raimi en 2001 et celui de Marc Webb en 2012, reprendre encore une fois tout à zéro aurait saoulé les spectateurs. Et le choix contraste avec Batman v Superman, qui montrait (encore !) la mort des parents de Bruce Wayne.

Une bonne alchimie avec Iron Man

Dans les comics, Spider-Man est un proche d'Iron Man. Captain America : Civil War les fait se rencontrer pour la première fois au cinéma, mais réussit à montrer en peu de scènes qu'un lien entre eux s'est tissé. Et comme le confirme Spider-Man au début de l'affrontement, c'est Tony Stark qui lui a fabriqué son costume. Il était donc important que l'alchimie entre les deux acteurs soit bonne - d'ailleurs, pour s'en assurer, Marvel a fait passer à Tom Holland des castings avec Robert Downey Jr. Iron Man devrait d'ailleurs apparaître dans le prochain Spider-Man, prévu pour 2017.

Il est décisif dans les combats

Un Spider-Man fidèle aux comics, drôles, intelligent, c'est bien. Encore fallait-il qu'il ait du répondant face à ses pairs super-héroïques. Heureusement, il est loin d'être ridicule et connaît son moment de gloire face à plusieurs super-héros de l'univers Marvel - lorsqu'il fait tourner en bourrique le Faucon ou qu'il fait dégringoler le géant Ant-Man. Plutôt pas mal pour un lycéen.