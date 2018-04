publié le 09/04/2018 à 07:18

Que les fans de l'univers galactique se réjouissent : Solo : A Star Wars Story se dévoile un peu plus. Disney vient de révéler, ce lundi 9 avril, une seconde bande-annonce qui devrait faire patienter les fans avant la sortie du spin-off, le 23 mai prochain. Voilà des semaines que le trailer se faisait attendre, Ron Howard lui-même entretenant le suspens sur les réseaux sociaux.



Dans cette nouvelle bande-annonce, il est question des débuts galactiques de Han Solo, sa rencontre avec Lando et Chewbacca. "Je conduis et je suis un pilote", lance ce dernier, lorsque lui est proposé un "boulot". En voix off, Emilia Clarke, qui incarnera dans le film Qi'ra, se pose des questions sur les véritables motivations de Han Solo pour s'embarquer dans une telle aventure.

"Après quoi tu cours ? Est-ce la vengeance ? L'argent ? Ou est-ce que c'est autre chose ?, lance-t-elle, avant de lui expliquer qu'elle connaît un "type avec un bateau", un contrebandier : Lando Calrissian. "J'ai entendu une histoire à votre sujet", lui demande alors Han Solo. Et Lando de rétorquer : "Tout ce que vous avez entendu à propos de moi est vrai". De quoi faire patienter les fans avant la sortie du film en salles...