Que va devenir Captain America dans Avengers : Infinity War ? La question agite les fans Marvel depuis la sortie de Captain America : Civil War où Steve Rogers lâche son bouclier et par la même occasion son identité de Captain. Grâce à la première bande-annonce d'Avengers : Infinity War, on a découvert que le héros aura un tout nouveau look dans cette aventure qui réunira la plupart des héros et héroïnes Marvel contre le titan Thanos. Steve Rogers porte une barbe fournie et un costume sans bannière étoilée. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Selon les théories les plus en vogue, il prendrait l'identité de Nomad, qu'il a déjà adoptée dans les comics. Si les frères Russo, qui réalisent le film, n'ont pas communiqué sur le sujet, Chris Evan, l'interprète de Captain America vient de relancer la machine. Comme le rapporte le média américain Digital Spy, l'acteur a dédicacé le bouclier d'une fan en écrivant "Captain et Nomad". Sebastian Stan (Bucky Barnes, l'ex-Soldat de l'Hiver) a écrit de son côté : "Je suis avec Nomad !". Il n'en faut pas plus pour relancer les fans.

Mais, qui est Nomad ?

En 1974, Captain America devient Nomad Crédit : Marvel

Lorsque Captain America est déçu par le gouvernement, il ne fait pas semblant. En 1974, alors en plein scandale du Watergate aux États-Unis, le Cap perd la foi dans les hautes instances américaines. Il décide d'abandonner sa super-identité pour une autre, celle de Nomad. Un homme en costume bleu et jaune avec un masque, mais sans bannières étoilées. Nomad n'arrête pas pour autant sa lutte contre le mal, sauf qu'il le fait indépendamment du gouvernement américain.

Une crise d'identité amorcée au cinéma dans Captain America 2, lorsque Steve se rend compte qu'une partie du SHIELD travaille en réalité pour l'HYDRA, l'organisation nazie. Et les Accords de Sokovie dans Civil War n'arrangent pas la situation puisqu'en les signant les héros et héroïnes perdent leur indépendance et doivent rendre des comptes au gouvernement américain.



C'est donc un Steve Rogers "hors-la-loi" et bien différent de celui qu'on a vu qui fera son apparition dans Avengers : Infinity War. Mais, il faudra sûrement patienter jusqu'au 25 avril prochain pour en savoir plus.