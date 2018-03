publié le 29/10/2016 à 16:00

X-Men, Spider-Man, Deadpool, Iron Man : autant de héros Marvel qui ont marqué les esprits à de multiples reprises. Tous ont fait l'objet de suites (la saga X-Men compte à ce jour près de dix volets) qui, la plupart du temps, se sont révélées bienvenues. Mais toutes ces franchises étaient portées par un premier film complet, avec une introduction au personnage, une première menace évacuée et, au besoin, un petit cliffhanger pour rassurer les fans sur une suite prochaine. Doctor Strange, dernier-né de l'univers des comics, a plutôt des faux airs de premier épisode d'une série prévue d'avance.





Si le film porté par l'acteur Benedict Cumberbatch ne déçoit pas franchement, il ressemble plus à un prétexte pour lancer le nouveau super-héros central de la maison de production qu'à un long-métrage autonome. L'histoire d'amour semble bâclée, les personnages sous-exploités et la profondeur des héros réservée à d'autres éventuels volets... quasiment annoncés dans le film lui-même. Attention : la fin de cet article comprend un spoiler (on vous préviendra à nouveau).

Une ambition révélée par l'équipe

Niveau scénario, Doctor Strange ne laisse pas ses spectateurs sur leur faim : l'intrigue va d'un point A à un point B. Et si elle laisse quelques questions en suspens, elle remplit bien le contrat "début-milieu-fin" attendu d'un film. Mais le scénario saturé par une multitude d'éléments à honorer, rend quasi évident (voire, obligatoire) que Doctor Strange devienne une prochaine franchise Marvel. Les personnages ne se dévoilent que très peu et l'univers présenté est bien trop large pour ne pas être approfondi. Et si la suite ne fait aucun doute pour les téléspectateurs, c'est aussi parce que l'équipe du film elle-même ne se donne pas le mal de garder le secret.

Sur le plateau du film fantastique, Benedict Cumberbatch a fait une confidence qui en dit long à IGN : "J'ai hâte de voir ce qui peut se passer avec les Illuminatis et d'autres choses, comment tout marche, et où vont les choses." Cette référence aux Illuminatis, une association de super-héros dont fait partie Doctor Strange dans les comics, laisse penser que ce n'est pas la dernière fois que le Sorcier Suprême apparaîtra et même qu'il pourrait prochainement intégrer une équipe semblable aux Avengers. Enfin, bien que le réalisateur ait confié à Digital Spy qu'aucun Doctor Strange 2 n'était encore en préparation, le film semble assumer complètement son ambition de devenir la prochaine épopée des studios, en l'annonçant noir sur blanc.



Ici commence le spoiler de l'article. Si vous voulez découvrir le film vierge de toute révélation, fuyez dès maintenant.

Une scène post-générique aux allures de bande-annonce

C'est un classique de Marvel : la scène post-générique quand l'écran est censé devenir noir. En général, elle permet de teaser un film centré sur un autre héros, ou de faire le lien avec une autre franchise. Celle de Doctor Strange présente Mordo, allié du magicien dans le long-métrage, opérant un virage à 180° et s'imposant comme l'un des super-vilains d'une suite plus que probable. La scène se termine par une simple phrase, écrite sur l'écran : "Doctor Strange reviendra". On avait cru comprendre.