publié le 17/05/2018 à 16:17

Près d'un mois après sa sortie, Avengers : Infinity War révèlent certains de ses secrets. Dans un entretien pour la version britannique du Huffington Post, les frères Russo se sont confiés sur certains personnages de l'intrigue. Attention, la suite du papier contient donc d'énormes spoilers sur Infinity War.



Si Avengers : Infinity War rassemble la plupart des héros et héroïnes Marvel au cinéma, les fans ont aussi remarqué que certains personnages manquent à l'appel. Par exemple, Valkyrie, la guerrière de Thor : Ragnarok et Nakia l'espionne du Wakanda de Black Panther. Ont-elles survécu à l'apocalypse de Thanos ?

Et qu'en est-il des personnages secondaires d'Infinity War comme Tante May, Ned et Shuri qu'on ne voit plus après le claquement de doigts fatidique ? Les frères Russo ont enfin révélé leurs sorts au Huffington Post.

Tante May est vivante

Tante May (Marisa Tomei dans Spider-Man : Homecoming) est belle et bien vivante tout comme Howard The Duck, le canard qui a réalisé des cameos dans Les Gardiens de la Galaxie et Thor : Ragnarok. Reste à savoir si on les verra dans Avengers 4... On ne peut pas en dire autant de Lady Sif (Jaimie Alexander), la guerrière d'Asgard vue dans les deux premiers Thor, Betty Ross (Liv Tyler) la petite-amie de Bruce Banner dans L'Incroyable Hulk (2008) et de Matt Damon qui joue le rôle de Loki dans la pièce de théâtre vue dans Thor : Ragnarok.



Shuri, Ned... Les personnages qui pourraient spoiler "Avengers 4"

Quid de Ned, le meilleur ami de Peter, Shuri la petite sœur de Black Panther, Korg et Valkyrie les coéquipiers de Thor ? Les frères Russo ont préféré garder le silence car cela "spoilerait" trop les fans. La dernière fois qu'on voit Shuri, elle est mise K.O par Corvus Glaive, dans son laboratoire au Wakanda. À priori, elle devrait survivre pour monter sur le trône du Wakanda, après la disparition de son frère. Nakia (Lupita Nyong’o) est "en mission d'infiltration" selon les frères Russo. Elle pourrait donc avoir survécu.



Quant à Korg et Miek, les deux acolytes complètement barrés de Thor : Ragnarok, les réalisateurs n'ont pas parlé de leur survie ou leur mort. Mais, que les fans se rassurent, Valkyrie a réussi à s'échapper au début d'Avengers : Infinity War avec une partie des Asgardiens lors de l'attaque de leur vaisseau par Thanos, comme l'ont expliqué les frères Russo.