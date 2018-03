publié le 08/03/2018 à 07:30

Vous pensiez que Thanos viendrait seul sur Terre pour Avengers : Infinity War ? Le titan le plus puissant de l'univers Marvel sera en réalité accompagné de son Ordre Noir. Bien connu des lecteurs et des lectrices de comics, ce groupe redoutable se dévoile dans l'une des nouvelles affiches promotionnelles du film des frères Russo. Sur un fond jaune et noir qui se veut menaçant, Thanos serre son Gant de l'Infini, qu'il souhaite remplir des Pierres de l'Infini, d'un air qui ne présage rien de bon pour nos héros et héroïnes.



Le titan est entouré de Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight et Ebony Maw (Mâchoire d'ébène), les membres de l'Ordre Noir dont on a pu avoir un très rapide aperçu dans la première bande-annonce d'Avengers : Infinity War. Né dans le comics Infinity # 1 en 2013 sous les crayons de Jonathan Hickman et Jim Cheung, l'organisation maléfique fera donc sa première apparition le 25 avril au cinéma. En attendant, l'équipe de RTL Super vous en dit plus.

L'Ordre Noir sur l'affiche promotionnelle d'"Avengers : Infinity War" Crédit : Marvel / Disney

1. Les enfants adoptifs de Thanos

L'Ordre Noir est composé de 5 membres liés à Thanos Crédit : Marvel

Dans les comics, Thanos décide de s'entourer de l'Ordre Noir pour retrouver Thane, son fils illégitime, qui fait partie des Inhumans, à travers la galaxie. Ces extra-terrestres maléfiques détruisent et asservissent des planètes. Chaque population prisonnière doit livrer tous ses enfants au titan pour qu'il puisse éliminer Thane.

L'Ordre Noir est ainsi une organisation sanguinaire, composée de meilleurs généraux de l'espace. Ils sont menés par Corvus Glaive, bras droit de Thanos au visage démoniaque. Il est marié avec la guerrière Proxima Midnight (qui attaque Captain America avec sa lance dans le trailer). Corvus Glaive est aussi le frère du Nain noir / Cull Obsidian. On compte enfin Ebony Maw (Mâchoire d'ébène), qui n'est pas un guerrier, mais un télépathe surpuissant. Il y aussi Supergéante, absente du film, qui peut lancer des charges d'énergies mentales.





Les membres de l'Ordre Noir sont aussi appelés "les enfants de Thanos". Il les a adoptés, comme Gamora et Nebula des Gardiens de la Galaxie. Si les deux héroïnes ont décidé de se retourner contre leur père, l'Ordre Noir est prêt à tout pour honorer et servir le titan.



2. Chaque membre de l'Ordre Noir a un pouvoir spécifique

Thanos a beau être l'un des méchants les plus puissants de Marvel, il choisit tout de même une super-équipe. En plus de leur excellence aux combats (sauf pour Mâchoire d'ébène), les membres de l'Ordre Noir ont des pouvoirs différents. Ainsi, l'énergie vitale de Corvus Glaive est liée à son épée. Si son arme est brisée, il meurt. Proxima Midnight a une peau résistante à tout, sauf au vibranium (qu'on trouve au Wakanda de Black Panther) et possède une lance qu'elle contrôle avec son esprit. Cette arme peut aussi bien immobiliser une victime que la tuer. Mâchoire d'ébène peut manipuler n'importe quel esprit, même celui de Doctor Strange, qui est le Sorcier Suprême. Comme Proxima Midnight, Cull Obsidian a une peau ultra-résistante en plus d'une force surhumaine. Le combat sera rude pour les héros et héroïnes !



Mâchoir d'ébène est un télépathe très puissant, il arrive même à manipuler Doctor Strange, le Sorcier Suprême Crédit : Marvel