publié le 10/05/2018 à 18:48

Attention, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Infinity War, passez votre chemin puisque la suite du papier est remplie de spoilers.



Si Avengers : Infinity War réunit la plupart des héros et héroïnes Marvel à l'écran, certain(e)s ont pu être déçu(e)s de ne pas assister aux retrouvailles de Captain America et Iron Man. Les deux héros ne se parlent plus depuis Captain America : Civil War, qui se déroule deux ans avant l'intrigue d'Infinity War. Au cours de ce film, leur différend autour des Accords de Sokovie et de Bucky Barnes [meilleur ami de Steve Rogers, qui a assassiné les parents de Tony] a conduit à la séparation des Avengers.

Mais, pourquoi ne pas profiter de l'affrontement contre Thanos, le plus grand méchant de l'univers Marvel, pour réunir les deux leaders des Avengers ? Dans un entretien rapporté par le média américain CinemaBlend, Stephen McFeely, le scénariste d'Avengers : infinity War, s'explique.

Un film centré sur Thanos et non sur les Avengers

"Ils devaient se retrouver dans la même pièce dans notre premier brouillon [du scénario]. Mais, cela signifiait qu'on aurait du ralentir [le rythme] sur Thanos et la quête des Pierres de l'Infini pour faire face à d'autres menaces liées aux autres films (...) au fur et à mesure qu'on réécrivait les scènes, il est devenu clair que le film devait être propulsif et parler de Thanos, et ce qu'il représentait pour les Avengers", résume-t-il.



Des propos qui prennent sens, puisqu'Infinity War est en effet porté avec brio par le Titan fou. Mais, on peut espérer une réunion du "Capt" et d'Iron Man dans Avengers 4, la suite très attendue d'Avengers : Infinity War.