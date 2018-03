"Black Panther" pulvérise un record sur Twitter et détrône "Star Wars 7"

publié le 21/03/2018 à 16:14

Et un record de plus pour Black Panther ! Cinq semaines après sa sortie dans les salles américaines, le film consacré au super-héros africain de l'écurie Marvel continue son ascension. Après avoir pulvérisé des records comme le meilleur démarrage pour un film réalisé par un afro-américain et le meilleur démarrage pour une production Marvel, Black Panther est maintenant le film le plus tweeté de l'histoire avec plus de 35 millions de mentions sur Twitter, comme le révèle le média américain The Hollywood Reporter.





Du jamais vu pour un film Marvel comme l'explique The Hollwood Reporter, puisque le précédent record était détenu par Star Wars : Le Réveil de la Force (épisode 7) depuis 2015. Avec son intrigue qui mélange politique, identité, super-pouvoirs et effets spéciaux réussis, Black Panther est un Marvel révolutionnaire, devenu un véritable phénomène.

Il aura fallu attendre plus de 50 ans pour que le public découvre les aventures de T'Challa [l'autre nom de Black Panther] au cinéma, après sa naissance dans les comics aux côtés des Quatre Fantastiques.