publié le 11/02/2018 à 07:30

Que serait un film de super-héros et héroïnes sans super-méchant(e)s ? Pour sa première aventure solo au cinéma, Black Panther n'affrontera pas un, mais trois ennemis à partir du 14 février dans les salles.



Incarnés par Michael B.Jordan (Creed), Andy Serkis (Star Wars, Avengers 2 : L’Ère d'Ultron) et Winston Duke (Avengers : Infinity War), ces trois personnages, bien connus des lecteurs des comics, seront-ils de taille pour affronter T'Challa, devenu roi du Wakanda ? Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.

D'après les bandes-annonces diffusées par Marvel, il faudra s'attendre à des faces à faces épiques, rythmée par une bande-son signée, entre autres, par le rappeur Kendrick Lamar. Man-Ape (L'Homme-Singe), Erik Killmonger et Ulysses Klaw : voici les trois redoutables personnages auquel devra se confronter Black Panther, interprété par Chadwick Boseman depuis Captain America : Civil War. Qui sont vraiment ces trois hommes prêts à tout pour renverser le roi ? On fait le point.



Man-Ape (L'Homme-Singe), l'ennemi wakandais

M'Baku (au centre) fait partie de la tribu des Jabari du Wakanda Crédit : Walt Disney / Marvel

Man-Ape ou M'Baku (Winston Duke) comme il est surnommé à la ville, est un ancien ami de T'Challa. Il voit d'un mauvais œil l'avancée technologique de Wakanda et cherche à rétablir un ordre primitif . Il fait partie de la tribu des Jabari, qui vit dans les montagnes du Wakanda, et tente de prendre le trône par les moyens les plus vils.



Dans les comics, on apprend que pour devenir le guerrier le plus puissant du pays, il tue un gorille blanc et se baigne dans son sang. Dans le film de Ryan Coolger, T'Challa va devoir affronter M'Baku lors d'un duel rituel. Un conflit qui promet de belles scènes de combat, puisqu'il oppose deux soldats rivaux aux puissances comparables.

Ulysses Klaw, le trafiquant d'armes

Ulysses Klaw est un trafiquant d'armes vu dans "Avengers 2 : l'Ère d'Ultron" Crédit : Walt Disney / Marvel

Ulysses Klauw est familier des fans du MCU (Univers Cinématographique Marvel), puisqu'il est déjà apparu dans Avengers : L'Ère d'Ultron sous les traits d'Andy Serkis (qui reprendra son rôle pour Black Panther). C'est un trafiquant d'armes opérant en Afrique du Sud. Il est très intéressé par le vibranium, le métal rare dont Wakanda regorge et qui a servi à la construction du bouclier de Captain America. Il en a volé une grande quantité, mais été rattrapé par les autorités et s'est vu marqué du mot "voleur" au fer rouge dans le cou.



Ce personnage a également une histoire personnelle avec Black Panther : il est celui qui a assassiné T'Chaka, son père, contre dix millions de dollars. Un point qui diffère entre les films et les bandes dessinées puisque dans Captain America : Civil War, c'est Zemo qui tue l'ancien roi de Wakanda dans un attentat.

Erik Killmonger, l'exilé

Michael B.Jordan incarne Erik Killmonger Crédit : Walt Disney / Marvel

Dans les comics, le père d'Erik était un allié d'Ulysses Klaw et lorsque ce dernier est chassé du Wakanda après avoir essayé de piller les réserves en vibranium, T'Challa banni Erik et sa famille qui trouve refuge aux États-Unis. Erik Killmonger a grandi à Harlem, où il suit des études d'ingénieur tout en développant une terrible rancœur envers la royauté de Wakanda et bien évidemment contre T'Challa.



Mais, il essaye de faire amende honorable et parvient à rentrer au pays. Ce n'est en réalité qu'une stratégie pour renverser le pouvoir. Dans le film de Ryan Coogler, Erik va faire équipe avec Ulysses Klaw pour retourner au pays. Si le premier veut devenir le roi du Wakanda et Black Panther, le second veut surtout s'enrichir en mettant la main sur le vibranium.