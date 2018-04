VIDÉO - "Avengers : Infinity War" : Vision va-t-il mourir ? Un teaser sème le doute

publié le 04/04/2018 à 12:30

Les fans retiennent leur souffle avant la sortie d'Avengers : Infinity War. Et leurs cerveaux bouillonnent de théories autour des personnages qui devront affronter le plus mégalo des méchants Marvel : Thanos. Le titan veut les 6 Pierres de l'Infini, des artefacts très puissants, qu'on a découvert dans les précédents films Marvel. L'une d'elles, la Pierre de l'Esprit, orne le front de Vision. Et si Thanos veut la récupérer, cela ne présage rien de bon pour l'androïde, comme on le devine dans le spot TV du film diffusé par Marvel. Attention, la suite contient des spoilers.



En 30 secondes de vidéo, la tension est plus que palpable. Vision est à terre, probablement au Wakanda, le pays de Black Panther où se déroulera un gigantesque combat. "Nous n'avons plus de temps", souffle Vision à Scarlet Witch, qui retient ses larmes. Est-il en train de succomber à des blessures ? Ou le plan de la team Marvel est en train de capoter ? Le mystère reste entier, même si on se doute que nos héros et héroïnes s'apprêtent à souffrir...