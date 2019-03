publié le 14/03/2019 à 14:42

C'est une nouvelle bande-annonce pleine de mystères qui vient d'être diffusée par les Studios Marvel, quelques semaines avant la sortie du quatrième film Avengers : Endgame. Marvel a attendu que Captain Marvel fasse son entrée dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) pour dévoiler ces nouveaux extraits de l'un des films les plus attendus de l'année 2019.



On retrouve différentes séquences dans ces 2 minutes et 26 secondes. D'abord, des scènes avec Tony Stark (Robert Donwey Jr.) toujours seul et à la dérive dans son vaisseau spatial. Nous pouvons aussi voir comment Black Widow (Scarlett Johansson) et Hawkeye/Ronin (Jeremy Renner) se retrouvent à Tokyo. L'espionne semble parvenir à convaincre son ancien ami de rejoindre la bataille maintenant que la moitié de l'humanité - et nos héros - ont été effacés de l'existence par le terrible Thanos.

Des scènes de flash-back composent aussi ce trailer. Elles sont tournées en noir et blanc et seul les détails rouges apparaissent colorés. Suit enfin une séquence dans laquelle nous voyons les Avengers survivants déclarer qu'ils feront tout pour venger ceux qui sont tombés, "qu'importe le prix", répètent-ils à l'unisson. Les nouveaux Avengers, dans des uniformes blancs et rouges, apparaissent enfin ensemble, menés par Captain America. Ce dernier est suivi par Nebula, Iron Man, Ant-Man, Ronin, War Machine et Black Window.

Dans la grande tradition des films Marvel, cette bande-annonce s'offre même le luxe d'une quasi "scène post-générique" avec la première interaction entre Thor et Captain Marvel qui prouve que les deux héros les plus puissants s'entendront à merveille (et que le sens de l'humour de Marvel n'a pas disparu).