publié le 13/03/2019 à 21:03

C'est l'appel à l'aide d'un fils plein d'espoir qui vient d'être adressé aux Studios Marvel et à l'ensemble des acteurs de la maison Marvel-Disney sur les réseaux sociaux. Un jeune américain a publié un message sur Twitter et la plateforme Reddit pour permettre à son père et lui de voir le prochain film Marvel, Avengers: Endgame, avant la sortie officielle du film à la fin du mois d'avril 2019.



"Mon père a la maladie de Charcot et il est très proche de la fin. Il y a quelques semaines, les médecins lui ont indiqué qu'il lui restait un mois à vivre, indique le jeune homme sur Reddit. Il ne tiendra probablement pas jusqu'à la sortie de Endgame.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est très important entre nous, nous allons voir chaque film ensemble depuis le premier Iron Man et j'aimerais beaucoup que nous puissions voir Endgame ensemble avant la fin... Est-ce que vous pouvez m'aider à réaliser ce souhait ?"

Le message a été aussi diffusé sur Twitter où de nombreux acteurs et responsables du MCU ont été tagués : Chris Evans, les frères Russo, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Pratt, etc. Les différents posts ont reçu des milliers de likes et ont commencé à devenir viraux en moins de 12 heures.



"Mon père et moi, nous ne nous entendions pas toujours très bien, mais regarder des films de super-héros ensemble, ça a toujours été notre truc. Ça a commencé le jour de la fête des pères en 2008. Même si nous ne sommes pas très proches, j'ai toujours été très heureux d'avoir nos 15 minutes de conversation deux fois par mois pour parler du MCU", raconte ce fils qui réside en Oregon. Je peux prouver son état de santé avec des documents médicaux si vous le souhaitez et voici une photo de mon père avec des gants de Hulk à l'hôpital, a-t-il conclu.

Le père du propriétaire du compte @Pauls_Endgame à l'hôpital Crédit : @Pauls_Endgame / reddit

Disney a pour habitude d'aller à la rencontre de ces fans dans les hôpitaux ou dont la mort est imminente pour leurs permettre de voir certains films avant la sortie officielle. Au début du mois de janvier, un homme de 33 ans expliquant souffrir d'une rare maladie génétique a lancé un appel du même genre sur Reddit.



Après quelques jours de viralité, Disney l'a contacté afin de lui permettre de découvrir le film un peu avant le grand public. Quelques semaines auparavant, une fan nommée Keira avait aussi demandé à connaître la fin du long-métrage comme dernier souhait. D'autres fans avaient aussi obtenu satisfaction pour les sorties des précédents films Star Wars.