publié le 02/07/2018 à 11:45

La communauté Marvel est en émoi. Le titre définitif d'Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War, aurait été dévoilé par erreur le week-end dernier via le site Omega Underground. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.



N'y allons par quatre-chemins, si le titre officiel d'Avengers 4 est bien celui révélé par le blog américain, les fans peuvent trembler. En effet, selon Omega Underground, Avengers 4 se nommera en réalité : Avengers : End Game [la fin du jeu]. Il faudrait s'attendre à un film de nouveau épique et probablement très éprouvant pour nos héros et héroïnes Marvel, décimé(e)s au trois-quart dans Avengers : Infinity War.

L'information a été dévoilée au préalable sur le "CV" numérique de Trent Opaloch, photographe pour les précédents films Marvel dont Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Peu de temps après cette supposée fuite, le photographe a changé son "CV" en remettant le titre d'Avengers 4. Mais, il avait déjà fait le tour de la Toile.