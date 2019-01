"Aquaman 2" : Warner Bros impatient que James Wan se remette au travail

publié le 28/01/2019 à 11:39

Le succès d'Aquaman au cinéma va permettre à DC Comics de reprendre espoir face à l’hégémonie de Marvel dans le monde merveilleux des super-héros portés sur grand écran. Dernièrement, l'écurie de Batman et Superman n'a connu que quelques grands succès : la trilogie très sombre The Dark Knight, Wonder Woman et le très coloré et audacieux Aquaman.



Le super-héros aquatique, porté par les larges épaules de Jason Momoa et du réalisateur James Wan, devrait tout naturellement avoir droit à une suite. D'après les informations du site américain Deadline, le réalisateur devrait superviser le développement d'un second film. Il devrait avoir la main pour choisir les scénaristes puis aura la liberté de réaliser ou non le film une fois le script en main.

L'Aquaman version James Wan a complètement, par son approche quasi-burlesque, transformé le DCEU (DC Comics Extented Universe, rival du MCU, Marvel Cinematic Universe) en abandonnant la pesanteur, la gravité nées avec Christopher Nolan qui, manifestement, n'arrivait plus à satisfaire le public.