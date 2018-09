publié le 13/09/2018 à 19:26

La communauté DC Comics est sous le choc. Le 13 septembre 2018, le média The Hollywood Reporter révèle qu'Henry Cavill va raccrocher son costume de Superman. Peu de temps après l'annonce, l'acteur britannique de 35 ans a posté une énigmatique vidéo sur son Instagram.



Avec un air grave, Henry Cavill soulève une figure Superman, sans prononcer un mot. Il porte un t-shirt estampillé "Krypton, Lifting Team", référence directe à son personnage originaire de cette planète. En légende ? "Today was exciting" : "Aujourd'hui, c'était amusant". Rien de plus. L'acteur se fiche-t-il donc de ses fans ? Le doute est permis, tant la vidéo est surprenante.

Pour le moment, Warner Bros n'a pas clarifié la situation de l'acteur. "Alors qu'aucune décision n'a été prise concernant un futur film Superman, nous avons toujours eu un grand respect pour Henry Cavill et une superbe relation avec lui, et elle reste inchangée", peut-on lire dans une déclaration officielle, rapportée par de nombreux médias comme The Independent. La preuve que les fans devront encore s'armer de patience avant d'en savoir plus sur cette histoire, qui devrait être le feuilleton DC Comics de la rentrée 2018.