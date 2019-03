publié le 22/12/2018 à 11:00

C'est une nouvelle tradition chez DC Comics : comme Marvel, les films possèdent des scènes bonus. Aquaman de James Wan, en salles depuis le 19 décembre 2018, en possède une seule. Attention, la suite contient des spoilers.



Quelques jours après la sortie d'Aquaman, il est temps de se pencher sur la scène post-générique. Elle apparaît rapidement après le final de l'histoire, où Arthur Curry (Jason Momoa) jaillit de l'océan dans son armure d'Aquaman, armé du Trident d'Atlan.

Cette scène post-générique est centrée sur Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), qui dérive au beau milieu de la mer, sur une planche de bois. L'ennemi d'Aquaman a donc bel et bien survécu à son combat contre le héros en Sicile, où son armure est écrabouillée contre les rochers. Black Manta est alors secouru par un bateau.

Un possible nouveau méchant pour "Aquaman 2" ?

Alors que Black Manta est en train de reprendre ses esprits, l’œil bandé, un homme est en train d’examiner son armure que lui a offerte Orm (Patrick Wilson). Sur les murs de la pièce, on remarque de nombreuses coupures de presse racontant l'attaque survenue en Sicile, mais aussi un portrait-robot d'Aquaman et des documents sur la cité sous-marine.



Cet homme est le docteur Stephen Shin (Randall Park), qu'on a vu brièvement dans le film. Il est alors persuadé de l'existence d'Atlantide et convaincu que les Atlantes ont renvoyé à la Surface tous les déchets déversés dans les océans. Black Manta lui promet de tout lui raconter sur Atlandide et la technologie, s'il aide à capturer Aquaman, qu'il tient toujours pour responsable de la mort de son père.



Si Aquaman 2 a lieu, les deux hommes feront alliance pour tuer Aquaman et envahir Atlandide.

Qui est Stephen Shin dans les comics ?

Le docteur Shin est obsédé par Atlandide Crédit : DC Comics

Ami de longue date de Tom Curry, le docteur Shin aide le jeune Aquaman à maîtriser ses pouvoirs. Plus tard, il essaye de tuer Aquaman qui refuse de lui donner la localisation d'Atlandide et devient ainsi son ennemi. Notre héros lui demande quand même de l'aide pour étudier l'une des créatures horrifiques du Royaume de Trench. Aquaman empêche le Docteur de garder le corps de la créature sous-marine, malgré ses négociations.