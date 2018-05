publié le 14/05/2018 à 15:36

Fans Marvel, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Infinity War et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Avengers 4, passez votre chemin, car la suite du papier contient des spoilers.



Qui va revenir dans Avengers 4 après le cataclysme de Thanos dans Infinity War ? C'est la question que les fans Marvel se posent depuis des semaines. Voyage dans le temps, sauvetage de Captain Marvel... Toutes les théories sont envisagées, surtout après la diffusion des photos de tournage d'Avengers 4.



Et depuis quelques jours, une nouvelle hypothèse commence à enfler sur les forums des fans autour d'un personnage depuis longtemps disparu. Selon la page Facebook du groupe espagnol des fans Marvel, l’acteur Aaron Taylor-Johnson (Quicksilver) aurait été aperçu sur le tournage d'Avengers 4, il y a quelques mois.

Une théorie qui confirme le voyage dans le temps ?

Cette information est à prendre avec des pincettes puisque les dites photos n'ont pas été diffusées sur la Toile, même si l'information a été reprise par certains médias outre-Manche et Atlantique comme l'Express et CinemaBlend.

Aaron Taylor-Johnson incarne Quicksilver, le frère jumeau de Scarlet Witch, décédé dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron. Doté d'une vitesse surhumaine, il se sacrifie en Sokovie pour sauver Hawkeye. Si l'information est vraie, cela confirme la théorie du voyage dans le temps pour Avengers 4 grâce à la Pierre du Temps.



Les Avengers retourneraient ainsi dans le passé pour récupérer les Six Pierres de l'Infini et les cacher dans un lieu sûr, avant que Thanos ne s'en empare comme dans Avengers : Infinity War. Quicksliver pourrait donc réapparaître dans l'histoire, le temps d'un flash-back en Sokovie.