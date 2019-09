publié le 18/09/2019 à 15:00

Amazon tape un grand coup. Alors que les plateformes de films et séries en streaming sont de plus en plus nombreuses, notamment avec la sortie imminente de l'Apple TV+ et de Disney+, Amazon Prime Vidéo arrive à tirer son épingle du jeu en annonçant mercredi le tournage de l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma.



"Le seigneur des anneaux" aura donc bien droit à sa série. Tout comme les précédant films de la saga, cette nouvelle histoire sera tournée en Nouvelle-Zélande dans les prochains mois, le tournage débutera à Auckland.

"Aujourd’hui, c’est avec grand plaisir que nous confirmons officiellement avoir choisi la Nouvelle-Zélande comme toile de fond de notre série", ont exprimé les studios dans un communiqué.

Amazon consacrerait plus d'un milliard de dollars (900 millions d'euros) à cette série, espérant connaître le même succès que la série "Game of Thrones" de la chaîne HBO.

Pour les scénaristes J.D. Payne et Patrick McKay, la Nouvelle-Zélande offre la "beauté" de la Terre du Milieu, l'univers créé dans les années 1930 par l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien.

"Nous avions besoin d'un endroit majestueux, avec des côtes, des forêts et des montagnes sauvages qui pourrait également accueillir des décors, des studios et des artisans hautement qualifiés et expérimentés", ont-ils déclaré.

Les studios Amazon ont ajouté que la pré-production avait déjà commencé, et l'entreprise s'est déjà engagé pour plusieurs saisons de cette série qui se déroulera à une époque bien antérieure à celle décrite dans la trilogie originelle.

Une histoire qui dure

L'histoire d'amour entre le pays et la saga continue, et arrange tout le monde. Les films de Peter Jackson, réalisateur néo-zélandais, ont rencontré un succès planétaire, et ont suscité un véritable boom touristique dans le pays.



Chaque année, des millions de touristes s'y rendent pour découvrir les splendides paysages de la "Terre du Milieu", théâtre imaginaire du "Le Hobbit" et du "Seigneur des anneaux", inspirés de l'oeuvre de Tolkien.



Ces films ont contribué à faire de la Nouvelle-Zélande un des leaders mondiaux du secteur cinématographique, en particulier en matière d'effets spéciaux numériques.



"C'est super de voir que la Nouvelle-Zélande et la Terre du Milieu poursuivent leur collaboration", a déclaré le ministre de l'Économie néo-zélandais Phil Twyford. Selon Invest Auckland, une agence de développement économique, cette production va générer "un immense boom économique et créer des emplois".