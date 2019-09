Apple lancera sa plateforme de streaming Apple TV+ le 1er novembre

et AFP

publié le 10/09/2019 à 20:02

Apple a frappé un grand coup lors de la Keynote organisée à Cupertino ce mardi 10 septembre. La marque à la pomme a levé le voile sur l'iPhone 11, mais aussi donner de nouvelles informations sur son Apple Arcade, sa plateforme de jeux vidéo exclusifs, ou encore sur son nouveau service de streaming l'Apple TV+.

Ce tout nouveau concurrent de Netflix sera donc lancé le vendredi 1er novembre. Il proposera un abonnement mensuel à 4,99 dollars. Afin de toucher un large public dès son démarrage, un an d'abonnement à Apple TV+ sera offert aux acheteurs d'un iPad, d'un iPhone, d'un Mac ou d'une Apple TV.

Le prix d'appel du service d'Apple est plus attractif que celui de ses concurrents Disney+ et Netflix mais son catalogue est aussi plus réduit. Apple TV+ sera disponible dans une centaine de pays dès le 1er novembre, ajoutant de nouvelles productions originales tous les mois, a promis M. Cook.

Cette annonce arrive à peine quelques jours après celle de Disney. Ce dernier, un nouveau concurrent de poids dans le marché du streaming, avait annoncé l'arrivée de Disney+ pour le 12 novembre avec un abonnement mensuel de 6,99 dollars. Disney a d'ailleurs déjà prévu un catalogue assez imposant avec les productions Marvel, Pixar ou Star Wars entre autres.