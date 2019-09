Netflix, OCS, Disney+, AppleTV+, Amazon Prime... : le comparatif des prix

publié le 14/09/2019 à 07:14

Lorsqu'il s'agit de vidéos à la demande, le service qui vient immédiatement aux lèvres des consommateurs est : Netflix. Si le géant américain de la VOD par abonnement bénéficie d'un avantage de notoriété évident, la concurrence commence doucement à se réveiller.

Des géants comme Amazon, Apple ou Disney viennent bousculer un marché qui pourrait rapidement saturer. Prix, services associés, catalogue... RTL.fr fait le tri parmi les offres et vous présentent les nouvelles formules proposées par ces grands noms du divertissement.

Netflix est le modèle du marché. Il propose un essai gratuit d'un mois résiliable à tout moment et sans frais. Après cette période, un abonnement mensuel est mis en place. Trois offres sont proposées aux clients. L'offre Essentiel est la moins chère à 7,99€/mois. Elle permet à l'abonné d'avoir Netflix sur un seul écran (ordinateur, tablette, TV ou smartphone) avec une image standard. L'offre Standard (11,99€/mois) permet la même chose mais offre aux clients une image haute définition et la possibilité d'avoir deux écrans simultanément connectés au même compte. L'offre Premium (15,99€/mois) permet de connecter 4 écrans en simultané et d'accéder à la ultra haute définition (UHD). La consommation des contenus est illimitée pour les trois formules et l'abonnement est annulable à tout moment.

OCS bénéficie d'un catalogue pointu et très attractif pour les amateurs des séries de qualité signées HBO par exemple. Il s'agit de l'abonnement qui vous donne accès à des séries comme Game of Thrones, The Walking Dead ou The Handmaid's Tale. Il existe trois offres : à 9,99€/mois pour un accès à OCS sur les téléphones, tablettes et sur Internet, à 11,99€/mois pour ajouter à cela la télévision, enfin OCS peut-être inclus dans les abonnements de certains fournisseurs d'accès comme Orange, SFR ou encore sur PlayStation. Les séries sont diffusées en simultané avec les Etats-Unis et majoritairement disponibles en moins de 24 heures. Idéal pour dissuader les pirates impatients.

L'application donne accès au catalogue de séries et de films et aussi aux chaînes du groupe : OCS Max (généraliste), OCS City (séries et films indépendants) , OCS Choc (action et horreur) et OCS géants (classiques du cinéma). L'abonnement permet 3 écrans simultanés et le téléchargement (pour vos voyages loin du WiFi et de 4G) de 5 films ou 20 épisodes de séries.

Salto est la réponse française aux géants de la VOD. Un catalogue des trois groupes principaux français (TF1, France Télévision et M6) qui comprendra des programmes originaux et un outil de replay centralisé. JT, divertissement, magazine, cinéma, séries... seront disponibles sur ordinateurs, tablettes, smartphones et télévisions connectés. Plusieurs offres adaptées à différents modes de consommation sont pour l'heure à l'étude. Salto devrait débarquer au premier trimestre 2020.



Amazon Prime Video est un service lié à l'abonnement Prime classique qui facilite et accélère les livraisons de colis. Prime est disponible à l'essai pendant 30 jours avant de se transformer, si vous ne résiliez pas votre abonnement, en abonnement annuel de 49€ (soit 4,08€/mois). Vous pouvez connecter jusqu'à 3 écrans en simultané et regarder ces programmes comme The Boys, Viking, American Gods ou The Marvelous Mrs Maisel sur mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs connectés. Il s'agit du plus hybride des services puisqu'il ne donne pas simplement accès à un catalogue de films et de séries. Amazon Prime devrait rapidement monter en puissance avec le développement de nouvelles séries originales comme celle sur Le Seigneur des Anneaux et son milliard de dollars de budget.



Disney+ sera disponible dès le 12 novembre 2019 aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Mais pour le reste de l’Europe, dont la France il va falloir attendre un peu. Disney+ devrait développer ses services à travers le monde entre février et mai 2020. On ne connaît pour l'heure que les prix en dollars de l’abonnement du géant américain : $6,99/mois ou $69,99/an (soit $5,75/mois). Une offre de départ plutôt concurrentielle. Il sera possible de créer 7 profils (pour gérer les contenus et les usages dans une famille par exemple) et de regarder les programmes sur 4 écrans en simultané. La totalité des marques du groupe : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Fox... composeront le gros du catalogue de Disney+. Les épisodes seront plutôt diffusés au compte goutte, à un rythme hebdomadaire.

Canal+ Séries est l'offre du groupe Canal pour les fans de séries. Si vous voulez vous jeter dans Engrenages, Hippocrate, Versailles, Platane, Guyane ou Vernon Subutex, alors vous aurez accès au catalogue de la chaîne cryptée française contre 6,99€/mois. Mais il n'y a pas que les séries françaises du groupe dans ce catalogue : Killing Eve, L'Amie Prodigieuse, Catastrophe ou des séries FX comme la géniale Pose sont aussi proposées. Le premier mois est offert et l'abonnement est annulable à tout moment. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 écrans sur un même compte en même temps. Le forfait sera cependant un peu plus cher : 1 utilisateur (6,99€/mois), 2 utilisateurs simultanés (9,99€/mois), 4 utilisateurs simultanés (11,99€/mois).



AppleTV+ est le dernier venu sur le marché. Il propose l'une des offres les moins chères à 4,99€/mois. Les premières séries commenceront à sortir sur ce service à partir du 1er novembre 2019. Nous avons fait un récapitulatif de ces créations juste ici pour que vous sachiez si vous pourriez être intéressé ou non par cet abonnement. Les épisodes seront diffusés de façon hebdomadaire. Idéal pour créer du suspense. L'abonnement familial à 4,99€/mois permettra la création de 6 profils et vous disposerez d'une semaine gratuite pour tester les services d'Apple.



ADN, Wakanim, Crunchyroll... (publicité ou abonnements) sont spécialisés dans l'animation ou le "drama" (ces séries japonaises ou sud-coréennes, sortes de telenovelas asiatiques). Netflix dispose d'une section bien remplie de son catalogue mais les amateurs préféreront sans doute Anime Digital Network (ou ADN) qui propose des animés cultes comme Olive et Tom, One Piece et Naruto Shippuden. Trois offres sont disponibles : du streaming sur plusieurs écrans avec des traductions rapides (6,99€/mois), du streaming et du téléchargement (14,99€/mois) ou du streaming et des coffrets DVD/Blu-ray pour les collectionneurs ( 24,99€/mois). L'autre grand nom du secteur en France est Wakanim avec une offre différente. Un accès gratuit mais limité à de la basse définition et avec de nombreuses publicités ou une offre premium à 5€/mois et une diffusion de séries qui colle à la programmation des médias japonais et des images nettement plus belles. Wakanim propose des sagas très populaires et un peu moins vintage comme Steins;Gate 0, L'Attaque des Titans, The Irregular At Magic High School ou Tokyo Ghoul:Re. Crunchyroll fonctionne d'une façon similaire avec un autre catalogue pour 4,99€/mois. Vous y trouverez : The Ancient Magus' Bride, Black Cover ou encore Food Wars!