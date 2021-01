publié le 13/01/2021 à 18:01

Avec WandaVision, le Marvel Cinematic Universe (MCU) se réveille de sa torpeur provoquée par la non-diffusion de ses films pendant l'année 2020. Beaucoup de fans n'ont pas prêté attention à la franchise depuis sa conclusion épique Avengers: Endgame au cinéma.

Disney+, la plateforme de streaming du géant américain, ne mise pas que sur son Mandalorian pour convaincre les abonnés. Les super-héros de Marvel vont eux aussi avoir droit à leurs séries télé. Une nouvelle occasion pour cet univers de s'étendre et de devenir encore plus complexe. La première grande série qui se concentre sur des héros alors réservés au cinéma est WandaVision. La série va explorer les émotions et les pouvoirs de la mutante Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et de son amoureux pourtant désactivé définitivement par Thanos, Vision (Paul Bettany).

En attendant de découvrir les premiers épisodes de nos yeux, voici les premières impressions qui ont fuité depuis l'autre côté de l'Atlantique. Et une chose est sûre : les spectateurs ont été surpris, dans le bon sens du terme.

"J'ai pu voir les trois premiers épisodes de WandaVision et c'est tout ce que j'espérais : une série drôle, intelligente, étrange et, plus que tout, tragique. Le fait est que WandaVision fait prendre un chemin inédit au MCU et il ne sera pas possible de revenir en arrière" a tweeté Hector Navarro de Nerdist. "Après trois épisodes je suis scotchée, a tweeté Kristen Lopez. Cette série fait bien plus que s'amuser avec les codes des séries télé classiques, mais l'histoire est si engageante. Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont adorables et très drôles. Je l'attendais avec impatience et je ne suis pas déçue".

Des critiques toujours très positives et qui toujours pointent du doigt le côté tragi-comique semble-t-il très réussi de la série. "C'est magique et un peu fou. Et surtout on ne dirait pas un Marvel. (...) C'est un concept unique et la preuve que Marvel devrait essayer de faire les choses différemment à l'avenir", a commenté une journaliste de Gizmodo. Ces journalistes triés sur le volet semblent très amoureux de la série, il n'y a plus qu'à espérer que le grand public sera lui aussi accro...

I’ve seen the first three episodes of #WandaVision and man is it my jam. If you fret that all superhero stories can feel the same, here is big proof otherwise. I found it delightfully trippy and intriguing. I love what I’ve seen so far and can’t wait to see the entire season. — Eric Goldman (@TheEricGoldman) January 9, 2021

I got to see the first three episodes of #WandaVision and it was everything I hoped it would be: funny, clever, creepy, and above all, sort of tragic.



The reality is: WandaVision is taking the Marvel Cinematic Universe places it has never gone before, and there's no going back. pic.twitter.com/BzNujPcUtP — Hector Navarro (@Hectorisfunny) January 9, 2021

Okay #Wandavision. As a long time Wanda/Scarlet Witch fan, this series is everything I could hope for and more. It’s one of the most fun things Marvel has produced. Also Elizabeth Olsen and Paul Bettany’s chemistry is electric. I can’t wait to talk about it ALL pic.twitter.com/Ux9cWD09Tg — Nora Dominick (@noradominick) January 9, 2021