publié le 13/01/2021 à 13:01

Plus que quelques jours avant le début de la série WandaVision sur Disney+. Premier contenu Marvel de 2021, elle sera disponible dès le 15 janvier prochain. De quoi donner du baume au cœur aux fans de la Maison des Idées.

WandaVision se déroulera après les évènements la mort brutale de Vision dans Avengers : Infinity War, tué par Thanos qui récupère la Pierre de l'Esprit. Scarlet Witch en deuil et le cœur brisé va donc créer une réalité alternative où elle vit avec son grand amour dans une banlieue américaine, dont nous voyons l'évolution dans les bandes-annonces avec des passages dans le temps des années 50 au "flower power".

Reste maintenant à savoir comment Wanda a pu créer cet univers qui petit à petit se révèle angoissant puisque la super-héroïne, mais aussi ses voisins, se rendent compte que quelque chose n'est pas normal. Va-t-elle alors basculer dans une folie destructrice comme l'atteste une théorie populaire auprès des fans ? Elizabeth Olsen, son interprète depuis Avengers 2 : L'Ère d'Ultron a tenu à clarifier la situation.



Wanda a évolué du côté du bien

Dans une interview rapportée par le média américain We Got This Covered, l'actrice explique : "Je veux dire, elle était une menace, c’est de cette façon qu’elle a commencé à avoir de la colère envers Stark et l’a fait savoir, elle débutait en tant que rebelle puis a réalisé que le pouvoir pour lequel elle se battait n’était pas vraiment bon et est devenue ce qu’elle est. Et se battre pour le bien signifie évoluer avec le temps mais, je pense qu’elle a compris que les Avengers sont du côté du bien."

Une déclaration qui donne peu de détails sur les sentiments de la super-héroïne dans WandaVision et évite de trop en dévoiler sur le synopsis. Il faudra donc encore patienter avant d'en savoir plus et comprendre, par la même occasion, comme la série va se lier au film Doctor Strange 2, dont la sortie est prévue pour 2022.