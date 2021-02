"WandaVision", épisode 7 : que signifie la scène post-générique ?

publié le 21/02/2021 à 07:16

WandaVision ne ménage pas les fans. Depuis l'épisode 5, la série monte en puissance avec des surprises et des scènes finales renversantes. Cette semaine, c'est l'épisode 7 qui a pu faire sauter les fans de leurs canapés, avec la révélation sur Agnes et la scène post-générique. Attention, la suite contient des spoilers.

Agnes est donc la sorcière Agatha Harkness. C'est elle qui tire toutes les ficelles depuis le début de l'arrivée de Wanda et Vision à Westview. Avec ses pouvoirs Agatha Harkness a manipulé nos deux héros et est à l'origine de l'arrivée de Pietro Maximoff.

Absent tout au long de l'épisode, le jumeau de Wanda fait une apparition surprise dans la scène post-générique de l'épisode 7, lorsque Monica trouve l'entrée vers le royaume de sorcellerie d'Agatha Harkness. "La curiosité est un vilain défaut", lui déclare Quicksilver en l'empêchant de se rendre dans l'antre de la sorcière et ainsi de sauver Wanda.

Pietro est-il sous l'emprise d'Agatha ?

Monica stoppée dans son élan par Pietro Crédit : Capture d'écran Disney+

Dans les comics, Agatha Harkness est une sorcière aux pouvoirs surpuissants. Elle vient de nous le montrer, puisqu'elle manipule Wanda depuis de nombreux épisodes, alors que cette dernière retient en otage toute une ville et a pu ramener son mari à la vie.

Puisqu'Agatha Harkness est celle qui a ramené Pietro à la vie, cela veut dire que le jumeau est encore sous le contrôle de sa magie. Dans cette scène post-générique, il semble prêt à tout pour éviter que Monica ne descende au sous-sol de la demeure d'Agatha.



La couleur des yeux de Monica

Monica est-elle sous l'emprise d'Agatha Harkness ? Crédit : Capture d'écran Disney+

Monica est dorénavant en train de se transformer en super-héroïne, puisque ses passages à Westview n'ont pas été sans conséquence sur son ADN. Elle est dotée d'une super-force et peut capter avec ses yeux les changements de particules qui l'entourent. Au début de l'épisode 7, on voit que ses yeux sont bleu foncé. Après avoir regardé dans les escaliers du sous-sol d'Agatha Harkness, où elle voit les particules violettes de sa magie, les yeux de Monica changent de nouveau de couleur.

Monica a maintenant les yeux presque violet foncé. Elle peut être elle aussi sous l'emprise des pouvoirs d'Agatha Harkness. Sauf que Pietro a les yeux de couleur normale, ce qui voudrait dire qu'il est "libre" des pouvoirs de la sorcière. Agatha peut très bien le contrôler tout en ayant masqué la couleur violette de ses pouvoirs afin de ne pas éveiller les soupçons. Si Monica est sous l'emprise des pouvoirs de la sorcière, seuls Vision et les jumeaux Billy et Tommy (s'ils sont toujours en vie) ont la puissance nécessaire pour arrêter la sorcière, sauver Wanda, Westview et le reste du monde.