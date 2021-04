"The Walking Dead" : tout ce que l'on sait déjà de la saison 11

publié le 06/04/2021 à 14:48

The Walking Dead touche bientôt à sa fin. La série de zombies s'arrêtera après la saison 11, qui sera diffusée à partir du 23 août prochain en France. La chaîne américaine AMC a dévoilé rapidement après le final de la saison 10, un teaser et la date de diffusion de cette ultime saison.

Intitulée A New World Order, Un nouvel ordre mondial, cette saison 11 comptera 24 épisodes, soit 8 de plus qu'une saison normale, comme le précise le média américain Deadline. "Les enjeux sont colossaux, nous allons voir beaucoup plus de zombies, plein d'actions, de nouvelles histoires intrigantes, des lieux encore jamais explorés et nos groupes vont devenir une seule communauté pour la première fois, essayant de reconstruire ce que les Chuchoteurs leur ont pris", explique d'ailleurs la showrunner Angela Kand au média américain.

Côté casting, les fans retrouveront Daryl, Carol, Negan, Maggie et leurs compagnons des précédents épisodes. Le mystère entoure encore les potentiels retours de Michonne et Rick. D'ailleurs dans les colonnes du média Radio Times, Norman Reedus a confié faire son possible pour convaincre Andrew Lincoln (Rick) de revenir dans l'ultime saison. "L'autre jour au téléphone je lui ai dit : 'Alors tu reviens ou pas ?'. Et il a répondu : 'Mmmh'. Donc je ne sais pas (...) de toute manière, je ne sais pas tenir ma langue, donc s'il revient, ils (la production, ndlr) ne me le diront pas", explique-t-il.

L'arrivée officielle du Commonwealth

Le teaser de la saison 11 et son titre ne laisse aucun doute sur le Commonwealth. Dans les comics de Robert Kirkman, le Commonwealth est la clef de voûte de l'arc narratif nommé The New World Order. Ce groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio. On y trouve une armée, des professionnels et même des divertissements.

A New World Order. The final season begins on August 22nd. pic.twitter.com/oFpngZBaFr — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 5, 2021

La communauté est dirigée par une présidente, Pamela Milton. Pour les fans des comics, Georgie, vue dans la saison 8, pourrait bien se révéler être la version cathodique de Pamela Milton, un nouveau personnage des bandes dessinées avec laquelle elle partage une grande ressemblance.

La première "vraie" image du Commonwealth nous a été dévoilée dans l'épisode 16 de la saison 10 lorsque Princesse, Eugene, Yumiko et Ezekiel sont capturés par des soldats en armure blanche, sur le lieu du rendez-vous avec Stephanie. Sauf que le reste de son groupe n'est pas aussi sympathique que l'héroïne l'a montré par ses conversations radio avec Eugene. Agressions physiques, violences verbales, interrogatoires musclés, le Commonwealth ne laisse aucun répit à ses prisonniers, comme on l'a vu dans l'épisode 20 et le teaser de la saison 11.

Un casting qui s'agrandit

Enfin, comme le relève le média américain Looper, Michael James Shaw, l'interprète de Corvus Glaive dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, rejoint The Walking Dead pour incarner Mercer, le chef de l'armée du Commonwealth. Et le média américain Forbes a révélé l'interprète de Stephanie : Margot Bingham (Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, Boardwalk Empire). D'ailleurs sur la fiche IMDB (base de données mondiale sur le cinéma et les séries) de l'actrice, il est inscrit qu'elle incarne Stephanie dans l'épisode Bonds (épisode 6, saison 10) de la série.