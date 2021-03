"The Walking Dead", saison 10, épisode 17 : qui sont les Faucheurs ?

publié le 02/03/2021 à 16:21

Après les Sauveurs, les Chuchoteurs, place aux Faucheurs dans The Walking Dead. Introduits dans l'épisode 17 de la saison 10, on sait encore peu de choses de ces ennemis si ce n'est qu'ils traquent la nouvelle famille de Maggie depuis un moment.

Une chasse à l'homme à ciel ouvert qui a forcé l'ancienne cheffe de la Colline a abandonné son précédent village, probablement réduit en cendres par les Faucheurs et emmené les siens à Alexandria. Nous rencontrons un seul des Faucheurs ou du moins un des agresseurs du groupe de Maggie au cours de l'épisode 17. Habillé en tenue paramilitaire, maquillage camouflage sur le visage, il tire sur nos héros et héroïnes et en assassine trois en quelques minutes. Un snipper entraîné et bien équipé qui refuse de décliner son identité.

Avant de se faire exploser à l'aide d'une grenade, l'homme révèle une information : "Pope vous a marqués". Qui était donc cet homme et quel est le groupe qui poursuit Maggie ? Attention, la suite du papier contient de potentiels spoilers.

Des chasseurs que rien n'arrête

Dans les colonnes d'Entertainment Weekly, la showrunner Angela Kang explique que les Faucheurs sont un type d'ennemi "plus redoutable encore que les autres. Parce que la plupart des vilains de la série, tous les méchants contre qui nos héros se sont battus, étaient des comptables ou autre avant l'Apocalypse. C'est ensuite que ces gens sont devenus sombres. Mais lorsque vous avez des gens qui ont un certain niveau de compétences et de formation militaire, cela pose un autre type de problème."

Le militaire tueur dans l'épisode 17 de "The Walking Dead" Crédit : Capture d'écran OCS

De ce qu'on a appris dans l'épisode 17, les Faucheurs sont un groupe très bien entraîné. Ils ont réussi à pister Maggie et son groupe dans la forêt pendant plusieurs jours sans se faire repérer. Pendant leur première attaque surprise, ils ont incendié l'abri du groupe avant de les tirer comme du gibier dans les bois pendant leur fuite.

Leur leader serait le fameux Pope qui a "marqué" le groupe de Maggie. Par marquer on comprend ici que Pope a décidé que ces innocents devaient mourir. Nous avons affaire à un haut niveau de sadisme et de cruauté. Et, contrairement aux Chuchoteurs ou aux Sauveurs, les Faucheurs n'ont pas de territoire à défendre. Ils veulent simplement tuer pour le plaisir, ce qui les rend bien plus dangereux que les précédents ennemis de nos héros et héroïnes.