Carol et Negan dans l'épisode final de la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 05/04/2021 à 21:32

The Walking Dead va bientôt s'arrêter. Après quelques jours de teasing, la chaîne américaine AMC a dévoilé la date tant attendue de la saison 11. Elle débutera le 22 août prochain aux États-Unis et le 23 août prochain en France sur OCS.

Les fans des zombies, de Negan, Alexandria et Daryl, devront donc patienter seulement quatre mois avant de retrouver leurs héros et héroïnes préférées. La chaîne américaine AMC a d'ailleurs dévoilé une courte vidéo de 30 secondes qui pose le cadre de cette future saison. On y aperçoit des images d'un tribunal et d'un vestiaire dans lequel se trouve une armure orange, exactement comme celle des soldats de la saison 10. Cet indice confirme que le Commonwealth va faire son entrée dans la série.

Les voix off sont celles d'Eugene, probablement interrogé par un haut gradé de cette nouvelle communauté, dont on a eu un aperçu fort peu sympathique dans les épisodes 16 et 20 de la saison 10.

L'homme veut connaître la profession des parents d'Eugene, s'il se considère comme une menace et s'il a pu être vacciné contre la rougeole. "Si vous êtes une menace, vous passerez par le "nouveau traitement", indique l'interrogateur à Eugene dont la voix tremble en demandant de quoi il s'agit... La menace est grande pour cette prochaine saison, qui s'intitule d'ailleurs A New World Order, exactement comme le comics où apparaît le Commonwealth.

A New World Order. The final season begins on August 22nd. pic.twitter.com/oFpngZBaFr — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 5, 2021

Mais, qu'est-ce que le Commonwealth ?

Dans les comics de Robert Kirkman, le Commonwealth est la clef de voûte de l'arc narratif nommé The New World Order ("Le Nouvel ordre mondial"). Ce groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio. On y trouve une armée, des professionnels et même des divertissements.

La communauté est dirigée par une présidente, Pamela Milton. Pour les fans des comics, Georgie, vue dans la saison 8, pourrait bien se révéler être la version cathodique de Pamela Milton, un nouveau personnage des bandes dessinées avec laquelle elle partage une grande ressemblance. Premier indice : Georgie est jouée par Jayne Atkinson, une actrice renommée déjà aperçue dans 24 heures chrono ou House of Cards. Un choix de casting qui préfigure déjà un rôle important.

Georgie serait la cheffe du Commonwealth Crédit : AMC

L'actrice elle-même a avoué ne pas savoir grand-chose du passé et du futur de son personnage. "Il n'y a jamais eu de personnage comme elle, confiait-elle à comicbook.com. Elle est intègre. Elle est très bien éduquée. Et elle n'a peur de rien. Il y a une lumière étrange qui émane d'elle, une forme d’innocence. Non pas qu'elle soit enfantine mais elle est tout simplement ouverte et confiante."