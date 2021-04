publié le 05/04/2021 à 15:57

La saison 10 de The Walking Dead s'est achevée le 5 avril. 22 épisodes dont les diffusions auront été marquées par la pandémie. Mais il faut reconnaître que le final centré sur Negan a offert une certaine émotion aux six derniers épisodes bonus, centrés chaque fois sur un personnage ou un groupe de survivants.

Peu de temps après la diffusion du "season final" intitulé Here's Negan, la chaîne américaine a dévoilé la date de diffusion de la saison 11 de The Walking Dead, ultime saison. Elle sera diffusée en France à partir du 23 août prochain et comptera 24 épisodes, soit 8 de plus que les précédentes. De quoi offrir une fin de toute beauté et, on l'espère, de nombreuses réponses restées en suspens après la diffusion de l'épisode 22 de la saison 10.

En effet, depuis le retour de Maggie à Alexandria, le quotidien de nos héros et héroïnes a de nouveau changé. Un nouveau groupe, les Faucheurs, traquent Maggie et les siens. Ezekiel, Princesse, Eugene et Yumiko sont retenus prisonniers à des centaines de kilomètres, par la communauté du Commonwealth. Et Negan, banni par le Conseil, a décidé de reprendre ses quartiers à Alexandria, sous le regard mauvais de Maggie. Car rappelez-vous, dans la saison 7, Negan explose le crâne de Glenn, le conjoint de Maggie et père d'Hershel qui n'a donc jamais connu son père.

Avant cet été 2021, RTL Pop Culture fait le point sur les interrogations de cette saison 10 et sort sa loupe de détective pour en savoir plus.

Lights, camera, WALKERS! #TWD is back in production. pic.twitter.com/EY8bcNIRNK — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) October 13, 2020

1. Pourquoi et comment Virgil est-il revenu ?

Kevin Carroll (Virgil) de retour dans la saison 10 Crédit : capture d'écran OCS

La dernière fois qu'on a vu Virgil, c'était dans l'épisode 13, celui du départ de Michonne de la série. Après voir retrouvé la raison et libéré ses anciens camarades, Virgil est décidé à mener une nouvelle vie. Le voici donc de retour "sur le continent", sac à dos, béret sur la tête, prêt à aller on ne sait où sur sa monture. Seul indice temporel : la longueur de la barbe de Virgil, qui a poussé par rapport à sa dernière apparition dans la série. Si on ignore pourquoi il a décidé de quitter son île, on se doute qu'il devrait permettre à Connie de rejoindre les siens.



2. Connie va-t-elle retrouver sa sœur Kelly ?

Absente de la saison 10 depuis la fin de l'épisode 1, Connie est en vie. Blessée, désorientée, pleine de boue, assoiffée, notre survivante erre dans les bois. Elle termine sa course pour la survie au beau milieu de la route et perd connaissance en apercevant son sauveur : Virgil. Au début de la scène, certains et certaines ont pu penser qu'il s'agissait de Rick, puisqu'on n'apercevait pas le personnage, qui se déplace à cheval (comme Rick). Connie est sauvée, mais où Virgil compte-t-il l'emmener ? Et surtout peut-il être un ami après avoir, on le rappelle, piégé et drogué Michonne dans l'épisode 13 ?

3. Stéphanie a-t-elle tendu un piège à Eugene ?

C'est une scène finale pleine de surprise de l'épisode 16 : Princesse, Ezekiel, Yumiko et Eugene se retrouvent encerclés par des hommes aux armures blanches, comme des Stormtroopers, et armés jusqu'aux dents. Si la série suit les comics, ce seraient les militaires du Commonwealth, cette communauté ultra-équipée, dont on attend l'arrivée dans la série depuis plusieurs saisons. Dans les comics, cette communauté est composée de plus de 50.000 personnes, installées dans différentes villes, toutes dirigées par Pamela Milton, qui serait devenue Georgie dans la série.

4. Qui sont les Faucheurs ?

Dans les colonnes d'Entertainment Weekly, la showrunner Angela Kang explique que les Faucheurs sont un type d'ennemi "plus redoutable encore que les autres. Parce que la plupart des vilains de la série, tous les méchants contre qui nos héros se sont battus, étaient des comptables ou autre avant l'Apocalypse. C'est ensuite que ces gens sont devenus sombres. Mais lorsque vous avez des gens qui ont un certain niveau de compétences et de formation militaire, cela pose un autre type de problème."



De ce qu'on a appris dans l'épisode 17, les Faucheurs sont un groupe très bien entraîné. Ils ont réussi à pister Maggie et son groupe dans la forêt pendant plusieurs jours sans se faire repérer. Pendant leur première attaque surprise, ils ont incendié l'abri du groupe avant de les tirer comme du gibier dans les bois pendant leur fuite.



5. Combien de temps reste-t-il à Ezekiel ?

Ezekiel est-il condamné à mourir ? Depuis l'épisode 5 de la saison 10, c'est bien l'une des questions qui peuvent tarauder les fans. L'ancien monarque souffre d'un cancer de la thyroïde, comme son père et sa grand-mère avant lui. "Breaking Bad racontait l'histoire d'un homme atteint d'un cancer [Walter White] et il a survécu pendant des années, alors cela [le cancer d'Ezekiel] pourrait prendre plusieurs directions. C'est tout ce que je peux dire", précisait Angela Kang à EW. Ezekiel a révélé sa maladie Carol, conscient qu'il doit rester sûrement peu de temps. Mais, il arrive tout même à camoufler aux autres qu'il a des problèmes de respiration et un ganglion au niveau de la gorge.



6. Qu'est-il arrivé à Leah ?

Grand amour de Daryl que nous découvrons dans l'épisode 18, Leah, héroïne vivant seule au milieu de la forêt, disparaît sans laisser de trace après le départ de Daryl. En revenant au chalet elle a disparu, vidé la maison, mais laissé son fidèle compagnon, Dog, qui devient alors celui de Daryl. On ignore si Daryl part ensuite à la recherche de l'héroïne, mais il a le sentiment de l'avoir laissée tomber. C'est sûrement après cet évènement qu'il a décidé de retourner à Alexandria. Mais aucun signe de Leah. A-t-elle été enlevée ? Mordue par un zombie ? Aurait-elle pu vraiment partir en abandonnant son chien ?