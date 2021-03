publié le 22/03/2021 à 13:27

Splinter n'est pas un épisode qui sera agréable pour certains et certaines. Violences physiques et verbales sont au cœur de cet épisode 20 de la saison 10, centré sur la géniale Princesse, qui a rejoint la série il y a quelques épisodes. Attention, la suite contient des spoilers.

Splinter se déroule après les évènements de l'épisode 16 de la saison 10, lorsqu'Eugene, Yumiko, Ezekiel et Princesse sont capturés par des soldats en armure de Stormtrooper. L'épisode 20 s'ouvre sur l'arrestation musclée de Yumiko et Princesse. Les deux héroïnes se débattent, Princesse veut sauver son amie, qui reçoit un coup de crosse de fusil dans la tempe. Princesse est plaquée au sol et emmenée dans un wagon, tout comme Yumiko, Eugene et probablement Ezekiel.

L'endroit exigu et sombre rappellent de très mauvais souvenirs à Princesse, qui a été victime de violences dans son adolescence. Dans les comics, on apprend en effet que son beau-père l'enfermait souvent dans un placard, avant de la battre et de l'agresser sexuellement. Déterminée à sauver ses amis, même si cela peut aggraver la situation, Princesse se met à mélanger rêve et réalité.

Agir ou ne rien faire ?

En découvrant que Yumiko se trouve dans le wagon près du sien, Princesse veut gratter le bois pour ouvrir une brèche et sauver son amie. Yumiko, gravement blessée à la tête, refuse que la jeune femme vienne la secourir. Princesse écoute ses conseils et se confie alors sur les violences dont elle a été victime. Plus tard, Yumiko est emmenée par les soldats. Princesse parvient alors à sortir de son wagon et à entrer en contact avec Eugene. Ce dernier refuse lui aussi que Princesse lui vienne en secours. Il a peur que toute action héroïque condamnerait leur petit groupe. Il a confiance en Stéphanie, qui fait partie de ce groupe tout sauf amical. Convaincue, Princesse rentre juste à temps dans son wagon.

Elle est emmenée dans une salle d'interrogatoire où elle est de nouveau victime de violences. Forcée de se mettre nue devant un soldat, qui inspecte chaque coin de sa peau, tout cela armé, elle tente de garder son calme. Refusant de donner la moindre information sur ses amis, elle est renvoyée dans sa cellule après avoir battu par le chef des Stormtrooper. Il lui a décoché une droite exactement à l'endroit où son beau-père, jadis, l'avait frappé et fracturé la mâchoire.

Une révélation surprenante

Ezekiel parvient à accéder à la "cellule" de Princesse. Contre toute attente, il est pour agir et s'enfuir, plutôt que d'attendre que les gardes reviennent les interroger et les malmener. Princesse hésite. Elle sait qu'une action héroïque pourrait coûter cher à Yumiko et à Eugene, qui ne sont plus dans leurs cellules. Ezekiel parvient à la rassurer et lui jure de la protéger.

Quand un soldat arrive dans le wagon pour apporter un plateau-repas à Princesse. Ezekiel passe à l'action et assomme le garde. Ivre de rage, car le soldat ne confie aucune information, Ezekiel commence à le battre à mort, sous les hurlements de Princesse le suppliant d'arrêter. Mais en réalité, c'est Princesse qui est en train de fracasser le garde. Victime de stress post-traumatique, anxiété, stress et solitude, notre héroïne confond rêve et réalité. Elle parvient à s'en rendre compte avant de tuer le garde.

Princesse décide alors de s'enfuir avec le pistolet du garde, mais une nouvelle hallucination d'Ezekiel apparaît. Cet Ezekiel veut la convaincre d'abandonner ses amis et de reprendre sa vie solitaire comme avant. Princesse refuse, prête à se prouver qu'elle est une bonne personne et que l'amitié n'est pas morte dans ce monde apocalyptique. Retournant auprès du garde, ils arrivent à s'entendre et l'épisode se termine sur la vision de Yumiko, Eugene et Ezekiel avec un sac de toile sur la tête, prêts à être emmenés dans un autre endroit.