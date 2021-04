"The Walking Dead", saison 10, épisode 22 : un final poignant grâce à Negan

publié le 05/04/2021 à 14:32

La saison 10 de The Walking Dead est désormais terminée. Forte de ses 22 épisodes, elle a dévoilé au cours des six dernières semaines, six épisodes bonus, plus ou moins détaché de l'intrigue principale. Cet épisode 22 était sans doute le plus attendu par les fans, car il est consacré à Negan et son passé. Attention, la suite contient des spoilers.

Comment Negan est-il devenu le Negan des saisons 7 et 8 ? Armé de sa batte Lucille, vêtu d'un perfecto en cuir, sans aucune limite à sa violence ? Après une longue attente, le public de The Walking Dead connaît enfin la réponse. Et il faut reconnaître que Jeffrey Dean Morgan, l'interprète de Negan, offre une performance touchante et brillante. L'acteur dévoile tout son jeu d'acteur pour nous montrer les origines de l'un des plus grands méchants que la série a pu connaître depuis ses débuts.

Deux périodes marquent l'épisode Here's Negan (Voici Negan) : celle du présent, où notre anti-héros est contraint de quitter Alexandria et de vivre seul au milieu de la forêt, Maggie étant de retour à Alexandria et refusant de lui accorder son pardon. Et 12 ans plus tôt, au début de l'épidémie des zombies, lorsque cet ancien prof d'EPS au lycée essaye de sauver son épouse Lucille, qui se bat contre un cancer.

Une rédemption démarrée il y a une décennie

12 ans avant les évènements de la série, Negan était un repris de justice. Un homme infidèle, qui trompait Lucille avec Janine, la meilleure amie de son épouse. Un homme entretenant une relation toxique, ne maîtrisant pas ses accès de colère, incapable de réaliser que Lucille devait être sa reine. Et puis les zombies sont arrivés, presque en même temps que le cancer de l'héroïne.

Le couple dispose d'une réserve de morphine, gardée au frigo, mais aussi au congélateur quand il faut éteindre le générateur d'électricité, attirant les zombies. Negan se bat pour Lucille, mais une nuit d'amour et un sommeil réparateur font tout basculer. Les dernières poches de morphines sont désormais inutilisables, le frigo n'ayant pas été rebranché à temps. Alors que Lucille accepte de se laisser mourir au côté de son grand amour, Negan refuse et décide de partir à la recherche de médecins, qui ont établi un dispensaire nomade.

Cependant sa mission dure six semaines. Sur le chemin du retour, Negan se fait arrêter par un gang blouson de cuir, déterminé à mettre la main sur les médicaments du dispensaire. Negan n'a pas le choix : s'il veut sauver sa femme il doit donner la localisation du dispensaire.

Le choix d'une vie

Le médecin est ainsi battu presque à mort, sa fille agressée, alors que Negan se dépêche de rentrer chez lui. Malheureusement, Lucille mordue par un zombie durant l'absence de notre anti-héros. L'homme amoureux que nous avons découvert les précédentes minutes doit se résoudre à agir. Armée de sa batte, que lui a offerte Laura, la fille du médecin, qui deviendra par la suite une membre des Sauveurs, à laquelle il ajoute du fil barbelé et vêtu de son perfecto, Negan met le feu à sa maison et laisse ainsi son épouse devenue zombie, mourir.

Le visage de Negan est alors celui que nous avons vu dans les saisons 7 et 8 : froid, dur et mue par une certaine rage. Negan se venge des bandits au blouson de cuir, sauve le médecin et laisse libre cours à sa violence que nous lui connaissons. Un passage en mode "rouge de colère" que Lucille ne peut plus apaiser et qui laisse place au Negan des Sauveurs.

La suite on la connaît : Negan crée son groupe des Sauveurs, fait régner la terreur, contraint des femmes à coucher avec lui, tue celles et ceux qui s'opposent à lui, jusqu'à son dernier face à face avec Rick Grimes. Que de chemin parcouru et une rédemption extrêmement bien ficelée à l'écran.

Le retour à Alexandria et le début d'une nouvelle ère

Retour à la fin de l'épisode dans le temps présent. Negan demande enfin pardon à son épouse pour l'avoir abandonnée, trompée et pour ne pas avoir été à la hauteur. La batte Lucille brisée après avoir servi une dernière fois termine dans le feu. Une cérémonie funèbre qui rappelle la mort de Lucille, brûlée elle aussi 12 ans plus tôt. Face aux flammes, Negan décide de continuer ce qu'il a abandonner : se battre pour sa femme. Il abandonne alors sa cabane d'exilé et revient la tête haute à Alexandria, prêt à affronter le courroux de Maggie ou du moins à se faire une place dans la communauté. Après tout, c'est grâce à lui qu'Alpha des Chuchoteurs est morte.