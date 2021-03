publié le 18/03/2021 à 07:14

Pour cet épisode 20 de la saison 10, direction la communauté des "Stormtrooper" qui serait celle du Commonwealth. Ce groupe ultra-équipé et armé que les fans attendent depuis de nombreuses saisons et qu'on découvre dans l'épisode 16 de la saison 10.

Eugene, Yumiko, Ezekiel et Princesse sont alors au point de rendez-vous avec Stéphanie, qui manque à l'appel. Nos héros et héroïnes tombent en réalité dans un piège et se retrouvent emmenés dans la base du Commonwealth. Dans le teaser de l'épisode 20 de la saison 10, c'est Princesse qui est au cœur du récit : torturée et jetée dans une cellule de fortune, notre héroïne de Pittsburgh essaye de s'en sortir.

Ezekiel, qui a réussi à s'échapper de sa cellule, va l'aider à élaborer un plan pour sauver Yumiko et Eugene et partir au plus vite de cette communauté. Mais, les soldats sont entraînés et n'hésitent pas à torturer pour avoir des informations. Si Stéphanie est, comme dans les comics, bien membre du Commonwealth, pourra-t-elle sauver Eugene ? Il faudra attendre le 22 mars prochain pour le découvrir.