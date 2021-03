"The Walking Dead", saison 10, épisode 18 : le secret du passé de Daryl révélé

publié le 08/03/2021 à 15:35

Le lundi, c'est reparti avec les zombies. Depuis le 1er mars 2021, la saison 10 de The Walking Dead recommence avec un nouveau chapitre. L'épisode 17 était centré sur le retour de Maggie parmi les siens et l'arrivée d'un nouveau groupe d'ennemis. L'épisode 18 de cette semaine est consacré à Daryl et à son passé. Attention, la suite contient des spoilers.

The Walking Dead fait une pause dans son intrigue principale. Dans l'épisode Find Me, nous faisons un bond dans le passé. Cinq ans avant les événements que nous suivons, à savoir la fin des Chuchoteurs, la reconstruction d'Alexandria et le retour de Maggie. Ici, nous nous trouvons au beau milieu de la forêt pendant l'exil de Daryl, décidé à retrouver le corps de Rick.

La première année qui s'écoule est solitaire pour notre motard à l'arbalète, qui sillonne le territoire près de la rivière, à la recherche du corps de son frère. Arrive alors un jeune chiot que nous reconnaissons : Dog, son fidèle compagnon à quatre pattes. Dog noue rapidement un lien avec Daryl qui, des mois plus tard, rencontre une survivante armée jusqu'aux dents et vivant seule dans un chalet dans les bois.

Leah, l'amour de Daryl

Daryl et Leah, plus proches que jamais Crédit : Capture d'écran OCS

La première rencontre entre Daryl et cette survivante n'est pas amicale. Dans le monde de The Walking Dead, rencontrer un ou une inconnue est souvent synonyme de danger. Daryl se retrouve poings liés dans le chalet. Notre nouvelle héroïne, qui ne lui révélera son identité qu'au bout d'un an, décide de lui faire confiance et de le relâcher. C'est Dog qui leur permet de nouer un lien. Le chien vient souvent voir Daryl, dont la quête de Rick n'avance pas. Quelquefois, Carol vient voir son meilleur ami. Chacun fait son deuil après la disparition du shérif, mais Daryl refuse de renoncer.

Il faudra un poisson frais pour que Daryl et Leah décident de se faire confiance. Leah faisait partie d'une "unité d'élite" avant de se retrouver seule au monde. Elle a perdu son fils, en réalité son neveu, lors d'une attaque de zombies. Le jour de la mort de son fils est celui de la naissance de Dog avec qui Leah vit désormais. 10 mois passent encore, où Daryl et Leah sont désormais un couple.



Les histoires d'amour finissent mal

Mais, la quête de Rick est plus forte pour notre héros qui décide de repartir près de la rivière. Leah n'en tenant plus lui demande où est la place de Daryl dans ce monde : près d'elle, près du corps perdu de Rick ou de sa famille qu'il a abandonnée à la suite de cette tragédie.

Daryl n'aura pas l'occasion de lui dire de vive voix qu'il choisit Leah. En revenant au chalet elle a disparu, vidé la maison, mais laissé son fidèle compagnon.

On ignore si Daryl part ensuite à sa recherche, mais il a le sentiment de l'avoir laissée tomber. C'est sûrement après cet évènement qu'il a décidé de retourner à Alexandria. Mais aucun signe de Leah. A-t-elle été enlevée ? Mordue par un zombie ? Serait-elle vraiment partie en abandonnant son chien ? Les questions sont nombreuses et il semblerait que les bonus de la saison 10 ne nous révèlent rien, les prochains épisodes étant, entre autres, consacrés à Negan et la nouvelle communauté de "Stormtrooper" qui retient prisonniers Yumiko, Eugene, Ezekiel et Princesse.

La rupture entre Daryl et Carol

La rupture est douloureuse entre Carol et Daryl Crédit : Capture d'écran OCS

L'épisode se termine par un retour au temps présent. Carol et Daryl se sont retrouvés dans l'ancien chalet de Leah, ce qui a provoqué toute cette remontée de souvenirs chez Daryl. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu entre les deux amis. Le poids de la culpabilité, les morts de leurs proches, la vie au pays des zombies qui a de moins en moins de sens les poussent dans leurs retranchements.



Impuissantes et impuissants, les fans assistent à la rupture du duo. Le couperet tombe : "J'aurai dû te laisser monter sur ce bateau", déclare Daryl faisant référence à l'exil de Carol après la mort d'Henry. Il lui reproche de toujours fuir plutôt que d'affronter la réalité. La rupture est brutale, mais les deux amis doivent encore passer la nuit ensemble pour éviter les zombies des bois. La nuit va-t-elle les apaiser ? Réponse la semaine prochaine.