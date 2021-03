publié le 01/03/2021 à 18:28

The Walking Dead est de retour. Après une pause de plusieurs mois, la troisième partie de la saison 10, composée de six épisodes, a démarré ce 1er mars sur OCS en France. Intitulé Home Sweet Home, cet épisode 17 est marqué par le grand retour de Maggie. Attention, la suite contient des spoilers.

Après avoir quitté la série au cours de la saison 9, Lauren Cohan (Maggie) revient pour dégommer des zombies. Rappelez-vous, dans l'épisode 16 de la saison 10, l'ancienne cheffe de la Colline apparaît pour aider les siens, des années après avoir quitté son groupe, sur les conseils de Georgie. Maggie a été contactée par Carol, qui lui a raconté l'arrivée des Chuchoteurs, la mort de son fils Henri et la guerre des Communautés contre la redoutable Alpha.

L'épisode 17 s'ouvre avec un récap des évènements précédents racontés par Lydia. L'heure est à la reconstruction après la victoire de nos héros et héroïnes face aux Chuchoteurs. Mais, rien ne va se passer comme prévu. Maggie et ses deux nouveaux bras-droits, Cole et Elijah, qui porte un masque, doivent retrouver Hershel et les membres de leur groupe avant de prendre la route vers un nouveau foyer.

Une chasse mortelle dans les bois

Pendant une bonne demi-heure, l'intrigue ne décolle pas vraiment. Les habitués de la série n'auront pas de surprise : les survivants cherchent les leurs, qui ont disparu. Les zombies sont partout, le sang coule et on repart sur les routes le lendemain.

Pendant ces séquences, Maggie parle un peu de son passé. La cheffe de la Colline n'a pas eu une vie tranquille comme certains et certaines ont pu le croire. Elle a rencontré d'autres groupes de survivants et les a aidés à se reconstruire. Les communautés n'ont pas survécu. Pire encore, celle de Maggie est traquée par des hommes appelés "Les Faucheurs". Ces derniers sont tellement puissants qu'ils ont forcé Maggie et les siens à quitter leur village.

Maggie avec Connie, Cole et Elijah Crédit : AMC

Dans la forêt, un snipper prend Maggie, Daryl et les amis de Maggie pour cible. En quelques minutes, il abat trois personnes, met Daryl KO et piège Maggie. Cette dernière doit sa survie à l'arrivée de Connie et Elijah. Le snipper, qui ne donnera pas son nom, a tout du paramilitaire : tenue et maquillage camouflage, casque sur la tête et fusil de précision.

Les Faucheurs et Pope, les nouveaux ennemis

Maggie tente d'avoir des informations sur cet homme et ses compagnons qui pillent et tuent les siens depuis un moment. L'homme ne décline pas son identité si ce n'est : "Pope vous a marqués" avant de se faire exploser avec une grenade. Pope serait donc le nouveau grand méchant de cette troisième partie de la saison 10. Un sadique qui a décidé que le groupe de Maggie était à abattre, organisant une chasse à l'homme à ciel ouvert.

Dans les comics, Pope et les Faucheurs ne sont pas présents, mais le média américain Decider, construit la théorie selon laquelle les Faucheurs seraient l'équivalent de la Civic Republic Military (CRM), groupe militaire et sanglant vu dans le spin-off Walking Dead : World Beyond et selon certains fans dans la saison 8 de The Walking Dead. L'hélicoptère que l'on voit plusieurs fois dans la série leur appartiendrait selon une théorie populaire. Reste à savoir pourquoi ils ont décidé de s'attaquer au groupe de Maggie.

Retour à Alexandria

C'était l'une des questions de cet épisode 17 : Maggie va-t-elle décider de rentrer à Alexandria avec les siens alors que Negan y habite aussi ? Le doute est permis, car il est au début impossible pour l'héroïne d'habiter près de l'assassin de son mari, Glenn. Mais, plutôt que d'imposer son deuil à son fils Hershel, Megan décide finalement de "rentrer à la maison" à savoir Alexandria. La ville fondée entre autres par Rick et Michonne a été en partie détruite par les Chuchoteurs comme on le voit à la fin de l'épisode 17. La cohabitation avec Negan, le poids du passé et la soif de vengeance devraient faire exploser de nouveau la communauté, qui va devoir se préparer à l'arrivée des Faucheurs.