"The Walking Dead", saison 10, épisode 21 : est-ce la fin de Carol et Daryl ?

publié le 29/03/2021 à 13:50

Rien ne va plus entre Carol et Daryl. Depuis l'épisode 19 de la saison 10, les deux meilleurs amis sont fâchés. Une brouille insidieuse, qui empoisonne surtout Carol, qui peu à peu perd la raison lors de son retour à Alexandria. Attention, la suite contient des spoilers.

Ce n'est pas la première fois que Carol et Daryl se disputent, mais cette fois, la santé mentale de Carol est nettement fragilisée. Melissa McBride livre dans cet épisode 21 une prestation réussie où la survivante perd peu à peu à pied à son retour à Alexandria. Déboussolée, elle cherche des occupations et surtout des façons d'aider la Communauté qui se reconstruit après l'attaque des Chuchoteurs, dont Carol, est en partie responsable.

Alors que Daryl essaye de réparer sa moto au beau milieu de la forêt, Carol cherche de quoi cuisiner une soupe pour Jerry. Entre deux attaques de zombies, Daryl et Carol essayent de survivre. Comme à son habitude, Daryl ne montre pas s'il est affecté ou non par la dispute avec sa meilleure amie. Tout cela dans un épisode qui n'apporte pas ce qu'il faut à cette troisième partie de la saison 10.

Un très très mauvais jour pour Carol

The Walking Dead n'est pas qu'autour des zombies. Cet épisode 21 est centré sur la santé mentale de Carol. Déterminée à s'occuper l'esprit et aider Jerry, dont le ventre gargouille, elle se met en tête de lui préparer une soupe à partir de quelques ingrédients. Mais, rien ne se passe comme prévu.

L'alimentation électrique de la maison est HS après la destruction des panneaux solaires par les Chuchoteurs, un rat a élu domicile dans la maison de Carol et Daryl. Carol n'a qu'une idée en tête : réussir à cuisiner et attraper le rat. Mais comme nous lorsque nous traversons un mauvais jour, Carol est dans un autre univers et broie du noir. Ses yeux ont perdu leur intensité et il n'y a que la violence qui l'aide à libérer tout cela. Le mur de la cuisine est donc éclaté à coups de couteau en plein milieu de la nuit.

Le soutien de Jerry

Carol réconfortée et soutenue par Jerry Crédit : ELI ADE/AMC

C'est finalement au petit jour que notre héroïne se sent mieux. Et c'est grâce à Jerry qu'elle réussit à refaire le plein d'énergie. Un câlin, une écoute attentive et la bienveillance d'un ami est exactement ce dont il lui fallait.

De l'autre côté de la forêt, Daryl trouve des zombies paramilitaires, qui pourraient être des anciens Faucheurs. Il fait alors le plein d'outils et de rations de survie pour réparer sa moto et rentrer chez lui. Si vous vous attendiez à des retrouvailles chaleureuses, ce n'est pas le cas. Rien n'est comme avant entre Daryl et Carol, et le monde de The Walking Dead ne s'arrête pas pour autant.