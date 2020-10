"The Walking Dead", saison 10, épisode 16 : que veut dire la scène finale ?

Princesse, Yumiko, Eugene et Ezekiel dans le final de la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 07/10/2020 à 10:02

La saison 10 de The Walking Dead s'est achevée avec un cliffhanger dont la série a le secret. En attendant d'avoir des nouvelles de la saison 11, dont le tournage, on imagine, pourra être impacté par le coronavirus, prenons le temps de décrypter cette scène finale. Attention, la suite contient des spoilers.

Manque de bol pour Princesse (Paola Lazaro), Eugene (Josh McDermitt), Yumiko (Eleanor Matsuura) et Ezekiel (Khary Payton). Alors que tous leurs petits camarades ont réussi à échapper à l'attaque de la Tour et terminer le règne des Chuchoteurs, nos quatre compères se retrouvent pris au piège à des kilomètres de là. Ils se retrouvent encerclés par des soldats en armures blanches, qui rappellent celles des Stromtrooper de Star Wars, armés jusqu'aux dents, agressifs et prêts à faire feu s'ils ne déposent pas les armes. Si Princesse garde son calme, Yumijo, Eugene et Ezekiel n'en mènent pas large.

Alors, qui sont ces soldats et que nous annonce cette scène finale pour la saison 11 ? Préparez-vous à entrer dans une nouvelle dimension au royaume des zombies.

Un des assaillants de la scène finale de la saison 10 Crédit : capture d'écran OCS

L'arrivée du Commonwealth se précise

Les lecteurs et les lectrices de The Walking Dead ont bien compris qui sont ces soldats. Ils font partie du Commonwealth, cette communauté ultraéquipée, dont on l'attend l'arrivée dans la série depuis plusieurs saisons. Dans les comics, cette communauté de plus de 50.000 personnes, installées dans différentes villes, toutes dirigées par Pamela Milton. Le Commonwealth possède sa propre armée, son gouvernement, son stade pour recevoir événements sportifs et concert, et des véhicules de pointe tels les hélicoptères (tiens tiens...).

Le couverture avec Pamela Milton de "The Walkind Dead" Crédit : TWD

La société du Commonwealth est divisée selon plusieurs catégories en fonction du métier que vous exerciez avantl'épidémie de zombies. Ainsi, la classe ouvrière est composée de boucher, tailleurs ou encore boulanger, tandis que la haute société accueille les avocats et les politiciens.

Dans la série, Pamela Milton serait Georgie (Jayne Atkinson). C'est elle que l'on rencontre dans la saison 8 et qui permet ensuite à Maggie de démarrer une nouvelle vie loin de la Colline dans la saison 9. "Il n'y a jamais eu de personnage comme elle. Elle est intègre. Elle est très bien éduquée. Et elle n'a peur de rien. Il y a une lumière étrange qui émane d'elle, une forme d’innocence. Non pas qu'elle soit enfantine mais elle est tout simplement ouverte et confiante", résumait-elle au média américain Comic Book.

Georgie serait la cheffe du Commonwealth Crédit : AMC

Ami ou ennemi ?

Si Jayne Atkinson brouille les pistes, force est de constater que les deux femmes partagent des ressemblances physiques, ce qui nous confirme une arrivée concrète du Commonwealth dans la série. Dans les comics, cette communauté ne devient pas l'ennemie de nos héros et héroïnes. Pamela Milton aide même Michonne à retrouver sa fille, Elodie, qui est devenue boulangère.

Pour le moment, les soldats ont tout sauf envie de faire ami-ami avec Yumiko, Eugene, Ezekiel et Princesse. Stephanie, membre du Commonwealth, a-t-elle tendu un piège à Eugene ou leur conversation a été épiée par Georgie qui a décidé d’arrêter ces nouveaux survivants ? Le mystère reste entier depuis le temps, on sait que dans le monde de The Walking Dead, on ne peut pas accorder sa confiance aveuglément.