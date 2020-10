"The Walking Dead" : les 7 questions auxquelles la saison 11 devra répondre

publié le 17/10/2020 à 21:00

Avec la reprise du tournage de The Walking Dead le 13 octobre dernier, les fans de la série attendent impatiemment des nouvelles de la prochaine saison. Il faut dire que la saison 10 s'est terminé avec un épisode 16 marqué par la fin du règle des Chuchoteurs et l'arrivée d'une nouvelle menace.

Mais, entre ces deux événements majeurs pour nos héros et héroïnes, A Certain Doom (Un certain destin, l'épisode final pose aussi quelques questions et crée de nouveaux mystères pour la saison 11, dont la date de diffusion n'a pas encore été révélée. Coronavirus oblige, il se pourrait que le calendrier de la série soit de nouveau bouleversé.

Entre le retour de Maggie après plusieurs années, la disparition de Beta et l'apparition de "Stormtroopers", RTL Pop Culture fait le point sur les interrogations de cet épisode 16 et sort sa loupe de détective pour en savoir plus.

1. Pourquoi et comment Virgil est-il revenu ?

La dernière fois qu'on a vu Virgil, c'était dans l'épisode 13, celui du départ de Michonne de la série. Après voir retrouvé la raison et libéré ses anciens camarades, Virgil est décidé à mener une nouvelle vie. Le voici donc de retour "sur le continent", sac à dos, béret sur la tête, prêt à aller on ne sait où sur sa monture. Seul indice temporel : la longueur de la barbe de Virgil, qui poussé par rapport à sa dernière apparition dans la série. Si on ignore pourquoi il a décidé de quitter son île, on se doute qu'il devrait permettre à Connie de rejoindre les siens.

2. Qui est l'allié masqué de Maggie ?

Au départ, certains et certaines fans pensaient que Maggie se cachait sous ce masque d'acier qui peut rappeler celui du tueur Jason Voorhees ou celui du Docteur Fatalis de Marvel. "N'aie pas peur, il est avec moi", explique Maggie à Gabriel qui vient d'être sauvé d'une mort certaine dans l'épisode 16. Mais qui est ce "il" ? Pour le moment, Lauren Cohan a expliqué dans les colonnes de CinemaBlend : "Il est autant loyal envers Maggie, que Maggie l'est envers lui, ils ont vécu des situations plutôt difficiles et ils se sont soutenus mutuellement, tout comme avec d'autres amis que nous allons rencontrer". Ce personnage peut être soit, spécialement créé pour la série ou Mercer, des comics, un haut gradé de l'armée du Commonwealth et ancien Marine, selon un sondage du forum de fans Reddit.

3. Connie va-t-elle retrouver sa sœur Kelly ?

Absente de la saison 10 depuis la fin de l'épisode 1, Connie est en vie. Blessée, désorientée, pleine de boue, assoiffée, notre survivante erre dans les bois. Elle termine sa course pour la survie au beau milieu de la route et perd connaissance en apercevant son sauveur : Virgil. Au début de la scène, certains et certaines ont pu penser qu'il s'agissait de Rick, puisqu'on n'apercevait pas le personnage, qui se déplace à cheval (comme Rick). Connie est sauvée, mais où Virgil compte-t-il l'emmener ? Et surtout peut-il être un ami après avoir, on le rappelle, piégé et drogué Michonne dans l'épisode 13?

4. Stephanie a-t-elle tendue un piège à Eugene ?

C'est une scène finale pleine de surprise : Princesse, Ezekiel, Yumiko et Eugene se retrouvent encerclés par des hommes aux armures blanches, comme des Stormtroopers, et armés jusqu'aux dents. Si la série suit les comics, ce seraient les militaires du Commonwealth, cette communauté ultraéquipée, dont on l'attend l'arrivée dans la série depuis plusieurs saisons. Dans les comics, cette communauté de plus de 50.000 personnes, installées dans différentes villes, toutes dirigées par Pamela Milton, qui serait devenue Georgie dans la série.

Pour le moment, les soldats ont tout sauf envie de faire ami-ami avec Yumiko, Eugene, Ezekiel et Princesse. Stephanie, membre du Commonwealth, a-t-elle tendu un piège à Eugene ou leur conversation a été épiée par Georgie qui a décidé d’arrêter ces nouveaux survivants ? Le mystère reste entier depuis le temps, on sait que dans le monde de The Walking Dead, on ne peut pas accorder sa confiance aveuglément.

5. Que c'est-il passé pour Maggie depuis la saison 9 ?

Les fans ont très peu d'informations sur l'histoire de Maggie depuis le départ de la Colline. L'épisode 7 de la saison 9 avait permis d'éclairer une partie du mystère dans une lettre qu'elle adressait à Jésus : Maggie a quitté la Colline avec son fils Hershel pour aider une nouvelle communauté "petite, mais forte", située près d'un port, sur les conseils de Georgie. Il nous tarde d'en savoir plus sur ces nouveaux survivants que Maggie a pu aider et la vie qu'elle y a menée. Ses liens avec son nouvel ami masqué et armé, montrent qu'ils ont dû combattre d'autres ennemis, mais qui ?

6. Tous les événements se déroulent-ils dans la même timeline ?

Depuis la saison 9, les fans de la série sont habitués aux sauts dans le temps. Entre la fin des Sauveurs, la disparition de Rick et le massacre de la Colline par les Chuchoteurs, il s'est écoulé plus d'un an. À quel moment, dans tout ce qui vient de se passer dans la saison 10, Carol a-t-elle envoyé la lettre à Maggie ? Et quand Maggie l'a-t-elle reçue ? Lorsqu'Alpha était morte ou bien avant ? On ignore à combien de kilomètres se trouvait l'ancienne cheffe de Colline, qui s'occupait d'une nouvelle communauté par les conseils de Georgie. Tous les événements peuvent donc se situer à différents moments. Ainsi, la fin des Chuchoteurs peut très bien se dérouler des jours avant la capture de Yumiko, Eugene, Ezekiel et Princesse.

7. Combien de temps reste-t-il à Ezekiel ?

Ezekiel est-il condamné à mourir ? Depuis l'épisode 5 de la saison 10, c'est bien l'une des questions qui peuvent tarauder les fans. L'ancien monarque souffre d'un cancer de la thyroïde, comme son père et sa grand-mère avant lui. Breaking Bad racontait l'histoire d'un homme atteint d'un cancer [Walter White] et il a survécu pendant des années, alors cela [le cancer d'Ezekiel] pourrait prendre plusieurs directions. C'est tout ce que je peux dire", précisait Angela Kang à EW. Ezekiel a révélé sa maladie Carol, conscient qu'il doit rester sûrement peu de temps. Mais, il arrive tout même à camoufler aux autres qu'il a des problèmes de respiration et un ganglion au niveau de la gorge.